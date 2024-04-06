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В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье
В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье - РИА Новости, 06.04.2024
В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье
На уничтоженном в ночь на субботу складе с боеприпасами ВСУ в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:10
2024-04-06T09:10
2024-04-06T09:12
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. На уничтоженном в ночь на субботу складе с боеприпасами ВСУ в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ночью 6 апреля нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове. "Наша агентура их Харькова уверена: там хранились снаряды Вампир" для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240317/snaryady-1933647567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, чехия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Чехия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье
Лебедев: на уничтоженном в Харькове складе хранились снаряды для РСЗО "Вампир"