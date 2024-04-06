https://ria.ru/20240406/kharkov-1938185226.html

В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье

В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье - РИА Новости, 06.04.2024

В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье

На уничтоженном в ночь на субботу складе с боеприпасами ВСУ в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:10

2024-04-06T09:10

2024-04-06T09:12

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. На уничтоженном в ночь на субботу складе с боеприпасами ВСУ в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ночью 6 апреля нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове. "Наша агентура их Харькова уверена: там хранились снаряды Вампир" для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240317/snaryady-1933647567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, россия, чехия, сергей лебедев, вооруженные силы украины