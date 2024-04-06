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В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 06.04.2024 (обновлено: 09:12 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kharkov-1938185226.html
В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье
В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье - РИА Новости, 06.04.2024
В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье
На уничтоженном в ночь на субботу складе с боеприпасами ВСУ в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:10
2024-04-06T09:12
в мире
харьков
россия
чехия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. На уничтоженном в ночь на субботу складе с боеприпасами ВСУ в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ночью 6 апреля нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове. "Наша агентура их Харькова уверена: там хранились снаряды Вампир" для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240317/snaryady-1933647567.html
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в мире, харьков, россия, чехия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Чехия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье

Лебедев: на уничтоженном в Харькове складе хранились снаряды для РСЗО "Вампир"

CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firingУкраинская РСЗО RM-70 "Вампир"
Украинская РСЗО RM-70 Вампир - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firing
Украинская РСЗО RM-70 "Вампир". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. На уничтоженном в ночь на субботу складе с боеприпасами ВСУ в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ночью 6 апреля нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове.
"Наша агентура их Харькова уверена: там хранились снаряды Вампир" для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
СМИ: Чехия утверждает, что союзники России поставляют снаряды Украине
17 марта, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияЧехияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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