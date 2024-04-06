https://ria.ru/20240406/kharkov-1938175474.html

Мэр Харькова сообщил о поражении административных зданий

Мэр Харькова сообщил о поражении административных зданий - РИА Новости, 06.04.2024

Мэр Харькова сообщил о поражении административных зданий

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий в городе в ночь на субботу в результате взрывов. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T07:27

2024-04-06T07:27

2024-04-06T07:27

специальная военная операция на украине

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харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий в городе в ночь на субботу в результате взрывов. "В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены... ряд административных зданий, АЗС, СТО", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Украинские СМИ также ранее сообщали о нескольких сериях взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240406/sklad-1938171563.html

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в мире, харьков, вооруженные силы рф