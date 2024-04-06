https://ria.ru/20240406/kazakhstan-1938209215.html
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков - РИА Новости, 06.04.2024
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
Паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, ЧС объявлена в 10 областях страны, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:12
2024-04-06T11:12
2024-04-06T16:46
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, ЧС объявлена в 10 областях страны, заявил президент Касым-Жомарт Токаев."Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", - сказал он в обращении к народу, которые транслировали многие казахстанские телеканалы.По словам Токаева, "из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны".Он отметил, что на борьбу со стихией мобилизованы все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ."Ситуация тяжёлая, но отчаиваться не следует", - сказал президент Казахстана.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
Токаев назвал паводки в Казахстане самыми масштабными за последние 80 лет
АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, ЧС объявлена в 10 областях страны, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
"Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", - сказал он в обращении к народу, которые транслировали многие казахстанские телеканалы.
По словам Токаева, "из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны".
Он отметил, что на борьбу со стихией мобилизованы все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ.
"Ситуация тяжёлая, но отчаиваться не следует", - сказал президент Казахстана.