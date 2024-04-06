Рейтинг@Mail.ru
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 06.04.2024 (обновлено: 16:46 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kazakhstan-1938209215.html
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков - РИА Новости, 06.04.2024
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
Паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, ЧС объявлена в 10 областях страны, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:12
2024-04-06T16:46
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938209351_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_2242a3f697b98f39d4f875d3ba3710f9.jpg
АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, ЧС объявлена в 10 областях страны, заявил президент Касым-Жомарт Токаев."Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", - сказал он в обращении к народу, которые транслировали многие казахстанские телеканалы.По словам Токаева, "из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны".Он отметил, что на борьбу со стихией мобилизованы все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ."Ситуация тяжёлая, но отчаиваться не следует", - сказал президент Казахстана.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937640401.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938209351_50:0:999:712_1920x0_80_0_0_64d1647c10d06aea082788f837a6062d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков

Токаев назвал паводки в Казахстане самыми масштабными за последние 80 лет

© Фото : Пресс-служба МЧС КазахстанаПоследствия паводка в одном из сел Казахстана. 6 апреля 2024
Последствия паводка в одном из сел Казахстана. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Пресс-служба МЧС Казахстана
Последствия паводка в одном из сел Казахстана. 6 апреля 2024
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, ЧС объявлена в 10 областях страны, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
"Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", - сказал он в обращении к народу, которые транслировали многие казахстанские телеканалы.
По словам Токаева, "из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны".
Он отметил, что на борьбу со стихией мобилизованы все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ.
"Ситуация тяжёлая, но отчаиваться не следует", - сказал президент Казахстана.
Подтопленный мост - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Путин заслушал доклады о ситуации с паводками
3 апреля, 16:41
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала