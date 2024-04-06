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Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат" - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 06.04.2024 (обновлено: 03:04 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html
Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат"
Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат" - РИА Новости, 06.04.2024
Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат"
Три тысячи бывших бойцов группы "Вагнер" вместе с командиром переходят в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T00:11
2024-04-06T03:04
безопасность
россия
рамзан кадыров
чвк "вагнер"
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 6 апр — РИА Новости. Три тысячи бывших бойцов группы "Вагнер" вместе с командиром переходят в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Хочу сообщить отличную новость. По результатам успешных переговоров … командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК "Вагнер", которые проводились по моему поручению, принято решение, что один из командиров "Вагнера" с позывным "Ратибор" вступит в легендарный спецназ "Ахмат". Вместе с ним в спецназ вступят 3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер", — написал Кадыров. Он уточнил, что Минобороны уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. Все организационные вопросы будут решены в ближайшее время, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач, добавил Кадыров.Глава Чечни назвал переход бывших бойцов группы "Вагнер" в спецназ "Ахмат" важным шагом для укрепления обороноспособности страны и повышения эффективности подразделения. Кадыров также выразил уверенность, что это решение окажет положительное влияние на ход спецоперации.
https://ria.ru/20240331/akhmat-1936937194.html
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безопасность, россия, рамзан кадыров, чвк "вагнер"
Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, ЧВК "Вагнер", Специальная военная операция на Украине
Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат"

Кадыров: 3 тысячи экс-бойцов "Вагнера" перейдут в состав спецназа "Ахмат"

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 апр — РИА Новости. Три тысячи бывших бойцов группы "Вагнер" вместе с командиром переходят в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Хочу сообщить отличную новость. По результатам успешных переговоров … командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК "Вагнер", которые проводились по моему поручению, принято решение, что один из командиров "Вагнера" с позывным "Ратибор" вступит в легендарный спецназ "Ахмат". Вместе с ним в спецназ вступят 3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер", — написал Кадыров.
Он уточнил, что Минобороны уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. Все организационные вопросы будут решены в ближайшее время, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач, добавил Кадыров.
Глава Чечни назвал переход бывших бойцов группы "Вагнер" в спецназ "Ахмат" важным шагом для укрепления обороноспособности страны и повышения эффективности подразделения. Кадыров также выразил уверенность, что это решение окажет положительное влияние на ход спецоперации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Военный рассказал, как полк "Ахмат" добивается продвижения на передовой
31 марта, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧВК "Вагнер"
 
 
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