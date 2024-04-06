https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html

Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат"

Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат" - РИА Новости, 06.04.2024

Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат"

Три тысячи бывших бойцов группы "Вагнер" вместе с командиром переходят в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T00:11

2024-04-06T00:11

2024-04-06T03:04

безопасность

россия

рамзан кадыров

чвк "вагнер"

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 6 апр — РИА Новости. Три тысячи бывших бойцов группы "Вагнер" вместе с командиром переходят в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Хочу сообщить отличную новость. По результатам успешных переговоров … командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК "Вагнер", которые проводились по моему поручению, принято решение, что один из командиров "Вагнера" с позывным "Ратибор" вступит в легендарный спецназ "Ахмат". Вместе с ним в спецназ вступят 3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер", — написал Кадыров. Он уточнил, что Минобороны уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. Все организационные вопросы будут решены в ближайшее время, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач, добавил Кадыров.Глава Чечни назвал переход бывших бойцов группы "Вагнер" в спецназ "Ахмат" важным шагом для укрепления обороноспособности страны и повышения эффективности подразделения. Кадыров также выразил уверенность, что это решение окажет положительное влияние на ход спецоперации.

https://ria.ru/20240331/akhmat-1936937194.html

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безопасность, россия, рамзан кадыров, чвк "вагнер"