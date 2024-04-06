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В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина - РИА Новости, 06.04.2024
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22:10 06.04.2024 (обновлено: 23:34 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/israel-1938314085.html
В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина
В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина - РИА Новости, 06.04.2024
В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина
В центре Тель-Авива автомобиль протаранил толпу протестующих, одну женщину в тяжелом состоянии увезли на скорой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:10
2024-04-06T23:34
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. В центре Тель-Авива автомобиль протаранил толпу протестующих, одну женщину в тяжелом состоянии увезли на скорой, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел в конце согласованной с властями акции против правительства и за скорейшее освобождение заложников в секторе Газа. Демонстранты шли по проезжей части, блокируя при этом движение.Как сообщили в пресс-службе скорой помощи, после наезда автомобиля еще два человека получили легкие травмы.В полиции, в свою очередь, заявили, что водитель той самой машины продолжил движение после произошедшего, но спустя несколько минут его задержали.В субботу тысячи активистов собрались у комплекса правительственных зданий в центре Тель-Авива. Митингующие требовали провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которых уже более 180 дней удерживают в секторе Газа.В день атаки на Израиль 7 октября 2023 года ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. Благодаря гуманитарным усилиям и спасательным операциям ЦАХАЛ удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, еще 33 человека погибли. Тель-Авив и палестинское движение через посредников ведут переговоры о прекращении огня в обмен на освобождение примерно 100 оставшихся заложников. Тем не менее достичь какого-либо соглашения сторонам пока не удалось.
https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html
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в мире, тель-авив, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, Тель-Авив, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина

В Тель-Авиве машина протаранила толпу протестующих, женщину увезли на скорой

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. В центре Тель-Авива автомобиль протаранил толпу протестующих, одну женщину в тяжелом состоянии увезли на скорой, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел в конце согласованной с властями акции против правительства и за скорейшее освобождение заложников в секторе Газа. Демонстранты шли по проезжей части, блокируя при этом движение.
Как сообщили в пресс-службе скорой помощи, после наезда автомобиля еще два человека получили легкие травмы.
В полиции, в свою очередь, заявили, что водитель той самой машины продолжил движение после произошедшего, но спустя несколько минут его задержали.
В субботу тысячи активистов собрались у комплекса правительственных зданий в центре Тель-Авива. Митингующие требовали провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которых уже более 180 дней удерживают в секторе Газа.
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В день атаки на Израиль 7 октября 2023 года ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. Благодаря гуманитарным усилиям и спасательным операциям ЦАХАЛ удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, еще 33 человека погибли.
Тель-Авив и палестинское движение через посредников ведут переговоры о прекращении огня в обмен на освобождение примерно 100 оставшихся заложников. Тем не менее достичь какого-либо соглашения сторонам пока не удалось.
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В миреТель-АвивИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатар
 
 
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