https://ria.ru/20240406/israel-1938314085.html

В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина

В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина - РИА Новости, 06.04.2024

В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина

В центре Тель-Авива автомобиль протаранил толпу протестующих, одну женщину в тяжелом состоянии увезли на скорой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T22:10

2024-04-06T22:10

2024-04-06T23:34

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. В центре Тель-Авива автомобиль протаранил толпу протестующих, одну женщину в тяжелом состоянии увезли на скорой, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел в конце согласованной с властями акции против правительства и за скорейшее освобождение заложников в секторе Газа. Демонстранты шли по проезжей части, блокируя при этом движение.Как сообщили в пресс-службе скорой помощи, после наезда автомобиля еще два человека получили легкие травмы.В полиции, в свою очередь, заявили, что водитель той самой машины продолжил движение после произошедшего, но спустя несколько минут его задержали.В субботу тысячи активистов собрались у комплекса правительственных зданий в центре Тель-Авива. Митингующие требовали провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которых уже более 180 дней удерживают в секторе Газа.В день атаки на Израиль 7 октября 2023 года ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. Благодаря гуманитарным усилиям и спасательным операциям ЦАХАЛ удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, еще 33 человека погибли. Тель-Авив и палестинское движение через посредников ведут переговоры о прекращении огня в обмен на освобождение примерно 100 оставшихся заложников. Тем не менее достичь какого-либо соглашения сторонам пока не удалось.

https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240403/ssha-1937482023.html

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в мире, тель-авив, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар