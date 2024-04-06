https://ria.ru/20240406/intel-1938212882.html

Intel продал офисное здание в Нижнем Новгороде

Intel продал офисное здание в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.04.2024

Intel продал офисное здание в Нижнем Новгороде

Американский IT-гигант Intel продал свое офисное здание в Нижнем Новгороде на улице Тургенева, 30 Корпорации развития Нижегородской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:35

2024-04-06T11:35

2024-04-06T11:35

экономика

коммерческая недвижимость

россия

нижний новгород

нижегородская область

технологии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Американский IT-гигант Intel продал свое офисное здание в Нижнем Новгороде на улице Тургенева, 30 Корпорации развития Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. По его словам, в дальнейшем здание будет использоваться "в стратегическом сотрудничестве со Сбером и партнерами бизнеса для размещения нескольких проектов ИТ-индустрии". "Одним из первых проектов, который планируется разместить в здании, станет бесплатная школа цифровых технологий "Школа 21" для всех желающих от 18 лет, кто хочет получить востребованную ИТ-профессию. Обучение в школе построено на методике "равный равному" - здесь нет менторов, лекций и оценок. Участники прокачивают свои "мягкие" навыки и учатся работать в команде", - уточнил сотрудник пресс-службы. В свою очередь источник РИА Новости на рынке недвижимости, близкий к сделке, сообщил, что речь идет о бизнес-центре площадью 10,7 тысячи квадратных метров "с высококачественной отделкой помещений и мебелью, вмещающий до 850 рабочих мест и земельным участком 1,3 га, расположенный в верхней части города, недалеко от строящейся станции метро". Он отметил, что рыночная стоимость такого объекта находится в диапазоне от 950 миллионов рублей до 1,1 миллиарда рублей. Однако, с учетом происхождения компании Intel, сделка могла пройти с дисконтом, как в случае большинства сделок с иностранцами, добавил собственник агентства. В апреле 2022 года Intel сообщила, что приостанавливает все деловые операции в России из-за ситуации на Украине. В начале марта компания сообщала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240404/igra-1937836727.html

https://ria.ru/20240216/it-klaster-1927880006.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, коммерческая недвижимость, россия, нижний новгород, нижегородская область, технологии