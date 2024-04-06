https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html
СМИ узнали, как Google и Meta* собирают информацию для обучения ИИ
СМИ узнали, как Google и Meta* собирают информацию для обучения ИИ - РИА Новости, 06.04.2024
СМИ узнали, как Google и Meta* собирают информацию для обучения ИИ
Разработчики искусственного интеллекта, такие как компании OpenAI, Google и Meta*, в обход закона собирают информацию для обучения своих систем со всего... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:36
2024-04-06T15:36
2024-04-06T15:36
в мире
технологии
россия
youtube
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_0:128:3068:1855_1920x0_80_0_0_ca096d1d4addaa182184868816b695df.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Разработчики искусственного интеллекта, такие как компании OpenAI, Google и Meta*, в обход закона собирают информацию для обучения своих систем со всего интернета, а также через миллионы часов видео на YouTube, который запрещает такие действия, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники в индустрии. "OpenAI, Google и Meta* игнорировали корпоративную политику, изменили свои собственные правила и обсуждали обход закона об авторском праве, когда искали онлайн-информацию для обучения своих новейших систем искусственного интеллекта", - пишет издание.Одним из примеров является обучение инструмента распознавания речи Whisper от компании OpenAI, который учится через видео с YouTube. По словам источников, некоторые сотрудники компании обсуждали, как такой шаг может противоречить правилам YouTube, который запрещает использовать свои видео для приложений, "независимых" от видеоплатформы. Так или иначе, "команда OpenAI расшифровала более миллиона часов видео с YouTube", а в процессе по сбору видео принимал участие лично президент OpenAI Грег Брокман. Источники также рассказали, что в компании Meta* договорились о сборе данных, защищенных авторским правом, со всего интернета, "даже если это означало бы судебные иски". По их словам, переговоры о лицензиях с издателями, художниками, музыкантами и представителями новостной индустрии заняли бы слишком много времени. Пять человек, знакомых с вопросом, рассказали, что как OpenAI, Google расшифровывали видео с YouTube для сбора текста для своих моделей искусственного интеллекта. Это потенциально нарушило авторские права на видеоролики, принадлежащие их создателям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240216/neyroset-1927698508.html
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_f4c0531bfa8c7afe0e88d1cff63b2e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, youtube, google
В мире, Технологии, Россия, YouTube, Google
СМИ узнали, как Google и Meta* собирают информацию для обучения ИИ
NYT: разработчики ИИ в обход закона собирают данные из Сети и видео на YouTube
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Разработчики искусственного интеллекта, такие как компании OpenAI, Google и Meta*, в обход закона собирают информацию для обучения своих систем со всего интернета, а также через миллионы часов видео на YouTube, который запрещает такие действия, сообщает издание New York Times
со ссылкой на источники в индустрии.
"OpenAI, Google и Meta* игнорировали корпоративную политику, изменили свои собственные правила и обсуждали обход закона об авторском праве, когда искали онлайн-информацию для обучения своих новейших систем искусственного интеллекта", - пишет издание.
Одним из примеров является обучение инструмента распознавания речи Whisper от компании OpenAI, который учится через видео с YouTube. По словам источников, некоторые сотрудники компании обсуждали, как такой шаг может противоречить правилам YouTube, который запрещает использовать свои видео для приложений, "независимых" от видеоплатформы. Так или иначе, "команда OpenAI расшифровала более миллиона часов видео с YouTube", а в процессе по сбору видео принимал участие лично президент OpenAI Грег Брокман.
Источники также рассказали, что в компании Meta* договорились о сборе данных, защищенных авторским правом, со всего интернета, "даже если это означало бы судебные иски". По их словам, переговоры о лицензиях с издателями, художниками, музыкантами и представителями новостной индустрии заняли бы слишком много времени.
Пять человек, знакомых с вопросом, рассказали, что как OpenAI, Google расшифровывали видео с YouTube для сбора текста для своих моделей искусственного интеллекта. Это потенциально нарушило авторские права на видеоролики, принадлежащие их создателям.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.