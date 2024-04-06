https://ria.ru/20240406/gur-1938237524.html

Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области - РИА Новости, 06.04.2024

Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

Главное управление разведки (ГУР) МО Украины в Telegram-канале взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенном в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:06

2024-04-06T14:06

2024-04-06T19:15

специальная военная операция на украине

ростовская область

украина

гур минобороны украины

азов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины в Telegram-канале взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенном в юго-западной части Ростовской области России. "В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на их сайте. В разведке заявляют, что указанный объект использовался в военных целях. По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

ростовская область

украина

азов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, украина, гур минобороны украины, азов, происшествия