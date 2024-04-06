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Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области - РИА Новости, 06.04.2024
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14:06 06.04.2024 (обновлено: 19:15 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/gur-1938237524.html
Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области
Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области - РИА Новости, 06.04.2024
Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области
Главное управление разведки (ГУР) МО Украины в Telegram-канале взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенном в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:06
2024-04-06T19:15
специальная военная операция на украине
ростовская область
украина
гур минобороны украины
азов
происшествия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины в Telegram-канале взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенном в юго-западной части Ростовской области России. "В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на их сайте. В разведке заявляют, что указанный объект использовался в военных целях. По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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ростовская область, украина, гур минобороны украины, азов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Украина, ГУР Минобороны Украины, Азов, Происшествия
Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

ГУР МО Украины взяло ответственность за удары по нефтепроводу в ростовском Азове

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины в Telegram-канале взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенном в юго-западной части Ростовской области России.
"В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на их сайте.
В разведке заявляют, что указанный объект использовался в военных целях.
По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьУкраинаГУР Минобороны УкраиныАзовПроисшествия
 
 
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