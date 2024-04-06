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ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ

ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2024

ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ

США и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана, сообщает газета New York... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T03:17

2024-04-06T03:17

2024-04-06T03:17

в мире

иран

израиль

сша

вооруженные силы сша

армия обороны израиля (цахал)

gps

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. В пятницу американский телеканал CBS сообщил, что в США и Израиле ожидают, что Иран готовится нанести удар в ответ на атаку своего консульства в Дамаске. "Военные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности, отменил увольнения из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения ПВО и заблокировал сигналы GPS", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники. По словам двух иранских официальных лиц, вооруженные силы в Иране также приведены в состояние повышенной боевой готовности. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, вооруженные силы сша, армия обороны израиля (цахал), gps, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году