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ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2024
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03:17 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/gotovnost-1938165487.html
ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ
ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2024
ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ
США и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана, сообщает газета New York... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:17
2024-04-06T03:17
в мире
иран
израиль
сша
вооруженные силы сша
армия обороны израиля (цахал)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. В пятницу американский телеканал CBS сообщил, что в США и Израиле ожидают, что Иран готовится нанести удар в ответ на атаку своего консульства в Дамаске. "Военные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности, отменил увольнения из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения ПВО и заблокировал сигналы GPS", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники. По словам двух иранских официальных лиц, вооруженные силы в Иране также приведены в состояние повышенной боевой готовности. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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в мире, иран, израиль, сша, вооруженные силы сша, армия обороны израиля (цахал), gps, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, США, Вооруженные силы США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), GPS, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ

NYT: ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность в ожидании атаки Ирана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
В пятницу американский телеканал CBS сообщил, что в США и Израиле ожидают, что Иран готовится нанести удар в ответ на атаку своего консульства в Дамаске.
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"Военные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности, отменил увольнения из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения ПВО и заблокировал сигналы GPS", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.
По словам двух иранских официальных лиц, вооруженные силы в Иране также приведены в состояние повышенной боевой готовности.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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В миреИранИзраильСШАВооруженные силы СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)GPSОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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