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Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист

Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист - РИА Новости, 06.04.2024

Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T06:07

2024-04-06T06:07

2024-04-06T14:50

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на Гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным Юрич. "Был момент с "семерками" (американская гаубица М777. — Прим. ред.), они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде. Они успели парочку (снарядов выпустить. — Прим. ред.) — и мимо, а мы на пятом их подавили", — сказал военнослужащий. По его словам, за время дежурства в среднем экипаж выезжает на боевую работу два-три раза, а на уничтожение одной цели выдается десять снарядов, но обычно хватает трех-пяти. "С пополнением БК проблем нет, снаряды имеются", — добавил наводчик 152-миллиметровой САУ "Гиацинт". США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

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Артиллерист о дуэли между "Гиацинтом-С" и американской гаубицей Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным "Юрич". 2024-04-06T06:07 true PT0M46S

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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, безопасность