Рейтинг@Mail.ru
Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 06.04.2024 (обновлено: 14:50 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/giatsint-1938172907.html
Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист
Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист - РИА Новости, 06.04.2024
Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист
Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T06:07
2024-04-06T14:50
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938182162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c46a1f9f73b542c78db0fe10da9ec94.jpg
ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на Гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным Юрич. "Был момент с "семерками" (американская гаубица М777. — Прим. ред.), они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде. Они успели парочку (снарядов выпустить. — Прим. ред.) — и мимо, а мы на пятом их подавили", — сказал военнослужащий. По его словам, за время дежурства в среднем экипаж выезжает на боевую работу два-три раза, а на уничтожение одной цели выдается десять снарядов, но обычно хватает трех-пяти. "С пополнением БК проблем нет, снаряды имеются", — добавил наводчик 152-миллиметровой САУ "Гиацинт". США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937173635.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Артиллерист о дуэли между "Гиацинтом-С" и американской гаубицей
Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным "Юрич".
2024-04-06T06:07
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938182162_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3ed7313f8da5d68434162fbaf0c408d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли, рассказал артиллерист

Артиллерист Юрич: САУ "Гиацинт-С" победила гаубицу M777 в дуэли

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на Гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным Юрич.
"Был момент с "семерками" (американская гаубица М777. — Прим. ред.), они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде. Они успели парочку (снарядов выпустить. — Прим. ред.) — и мимо, а мы на пятом их подавили", — сказал военнослужащий.
По его словам, за время дежурства в среднем экипаж выезжает на боевую работу два-три раза, а на уничтожение одной цели выдается десять снарядов, но обычно хватает трех-пяти. "С пополнением БК проблем нет, снаряды имеются", — добавил наводчик 152-миллиметровой САУ "Гиацинт".
США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО
1 апреля, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала