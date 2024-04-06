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Фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию нового сезона

Фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию нового сезона - РИА Новости, 06.04.2024

Фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию нового сезона

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали подготовку фонтанов на территории ВДНХ к открытию нового сезона, которое состоится в конце апреля, сообщил... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:59

2024-04-06T12:59

2024-04-06T12:59

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали подготовку фонтанов на территории ВДНХ к открытию нового сезона, которое состоится в конце апреля, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который проходит сейчас в столице, промоем после зимы и подготовим к открытию фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнят бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники", - отметил Бирюков, уточнив, что открытие нового сезона состоится в конце апреля. Заместитель мэра пояснил, что фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную. "Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. Для очистки верхней части фонтана "Золотой колос", высота которого составляет 16 метров, привлекаются промышленные альпинисты. Чтобы добраться до фонтана, расположенного в центре 3-го Каменского пруда, используются лодки", - рассказал Бирюков. По его словам, перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние сооружений, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование, струеобразующие элементы. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ отреставрировали все 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны - объекты культурного наследия - "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.

https://realty.ria.ru/20240401/uborka-1937098484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков