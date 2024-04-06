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США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России - РИА Новости, 06.04.2024
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15:54 06.04.2024 (обновлено: 17:49 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/evropa-1938255324.html
США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России
США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России - РИА Новости, 06.04.2024
США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России
Конфискация российских активов ударит по ЕС, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:54
2024-04-06T17:49
в мире
европа
сша
москва
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов ударит по ЕС, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro."Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу", — считает аналитик.По словам эксперта, ответные меры Москвы коснутся в первую очередь европейских стран. Во-первых, ЕС держит в российских резервных активах более двухсот миллиардов евро, что намного превышает сумму, хранимую США, отметил Штайнбах.Во-вторых, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС как к гаранту прав собственности, что, по мнению автора материала, не очень беспокоит доминирующую экономическую державу в лице Америки."Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия", — предупредил аналитик.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
https://ria.ru/20240403/initsiatory-1937690602.html
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в мире, европа, сша, москва, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
В мире, Европа, США, Москва, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России

Figaro: Европа пострадает от конфискации активов России, но США это не волнует

© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов ударит по ЕС, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.
"Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу", — считает аналитик.
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По словам эксперта, ответные меры Москвы коснутся в первую очередь европейских стран. Во-первых, ЕС держит в российских резервных активах более двухсот миллиардов евро, что намного превышает сумму, хранимую США, отметил Штайнбах.
Во-вторых, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС как к гаранту прав собственности, что, по мнению автора материала, не очень беспокоит доминирующую экономическую державу в лице Америки.
«
"Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия", — предупредил аналитик.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
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В миреЕвропаСШАМоскваЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
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