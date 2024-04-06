https://ria.ru/20240406/evropa-1938232740.html

Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе

Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе - РИА Новости, 06.04.2024

Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял европейские СМИ в соцсети Х, обвинившие Россию в попытке саботировать европейскую железнодорожную... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:34

2024-04-06T13:34

2024-04-06T13:34

в мире

россия

франция

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял европейские СМИ в соцсети Х, обвинившие Россию в попытке саботировать европейскую железнодорожную инфраструктуру. "О, теперь Россия "саботирует нашу железнодорожную инфраструктуру", и были даже "тысячи попыток": они действительно хороши, эти русские! Вы уже можете представить себе объявления на вокзалах: "Из-за России ваш TGV из Лиона прибудет на 30 минут позже": как удобно!.." — написал он. Филиппо добавил, что ЕС уже 20 лет делает гораздо больше для саботажа европейский железных дорог, чем Россия.Ранее директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов заявил, что кибердиалог России и США стал заложником русофобской политики Вашингтона.

https://ria.ru/20240207/kiberprostranstvo-1925885004.html

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html

россия

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, европа