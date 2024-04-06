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Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе - РИА Новости, 06.04.2024
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13:34 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/evropa-1938232740.html
Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе
Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе - РИА Новости, 06.04.2024
Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял европейские СМИ в соцсети Х, обвинившие Россию в попытке саботировать европейскую железнодорожную... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:34
2024-04-06T13:34
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял европейские СМИ в соцсети Х, обвинившие Россию в попытке саботировать европейскую железнодорожную инфраструктуру. "О, теперь Россия "саботирует нашу железнодорожную инфраструктуру", и были даже "тысячи попыток": они действительно хороши, эти русские! Вы уже можете представить себе объявления на вокзалах: "Из-за России ваш TGV из Лиона прибудет на 30 минут позже": как удобно!.." — написал он. Филиппо добавил, что ЕС уже 20 лет делает гораздо больше для саботажа европейский железных дорог, чем Россия.Ранее директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов заявил, что кибердиалог России и США стал заложником русофобской политики Вашингтона.
https://ria.ru/20240207/kiberprostranstvo-1925885004.html
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html
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в мире, россия, франция, европа
В мире, Россия, Франция, Европа
Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе

Филиппо высмеял попытку обвинить РФ в саботаже железнодорожной инфраструктуры ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял европейские СМИ в соцсети Х, обвинившие Россию в попытке саботировать европейскую железнодорожную инфраструктуру.

"О, теперь Россия "саботирует нашу железнодорожную инфраструктуру", и были даже "тысячи попыток": они действительно хороши, эти русские! Вы уже можете представить себе объявления на вокзалах: "Из-за России ваш TGV из Лиона прибудет на 30 минут позже": как удобно!.." — написал он.
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7 февраля, 11:39
Филиппо добавил, что ЕС уже 20 лет делает гораздо больше для саботажа европейский железных дорог, чем Россия.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов заявил, что кибердиалог России и США стал заложником русофобской политики Вашингтона.
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