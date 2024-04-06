Во Франции отреагировали на сообщения о новом "ударе" России по Европе
Филиппо высмеял попытку обвинить РФ в саботаже железнодорожной инфраструктуры ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял европейские СМИ в соцсети Х, обвинившие Россию в попытке саботировать европейскую железнодорожную инфраструктуру.
"О, теперь Россия "саботирует нашу железнодорожную инфраструктуру", и были даже "тысячи попыток": они действительно хороши, эти русские! Вы уже можете представить себе объявления на вокзалах: "Из-за России ваш TGV из Лиона прибудет на 30 минут позже": как удобно!.." — написал он.
"О, теперь Россия "саботирует нашу железнодорожную инфраструктуру", и были даже "тысячи попыток": они действительно хороши, эти русские! Вы уже можете представить себе объявления на вокзалах: "Из-за России ваш TGV из Лиона прибудет на 30 минут позже": как удобно!.." — написал он.
Филиппо добавил, что ЕС уже 20 лет делает гораздо больше для саботажа европейский железных дорог, чем Россия.
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