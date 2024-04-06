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В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза - РИА Новости, 06.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:47 06.04.2024 (обновлено: 11:52 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ekspertiza-1938213974.html
В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза
В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза - РИА Новости, 06.04.2024
В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза
Пожарная экспертиза в настоящее время проводится в сгоревшем в результате теракта подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:47
2024-04-06T11:52
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожарная экспертиза в настоящее время проводится в сгоревшем в результате теракта подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group. Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, в "Крокус сити холле" не сработала после возникновения пожара. При этом представитель экстренных служб рассказал агентству, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания. "Всеми вопросами, связанными с проверкой здания "Крокус сити холла" на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. Проводится пожарная экспертиза", - сказал представитель компании. Материалы, с использованием которых строился "Крокус сити холл", соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация, добавили в компании, подчеркнув, что на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами.Ранее корреспондент РИА Новости, находившийся на месте трагедии и покинувший здание в течение 10 минут после начала стрельбы, также рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как только туда зашли боевики, при этом все то время, что корреспондент находился в здании, система пожаротушения не работала, вода не лилась.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Crocus Group Араза Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".
https://ria.ru/20240401/krokus-1937046224.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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происшествия, россия, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза

В сгоревшем при теракте "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожарная экспертиза в настоящее время проводится в сгоревшем в результате теракта подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group.
Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, в "Крокус сити холле" не сработала после возникновения пожара. При этом представитель экстренных служб рассказал агентству, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе"
1 апреля, 11:06
"Всеми вопросами, связанными с проверкой здания "Крокус сити холла" на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. Проводится пожарная экспертиза", - сказал представитель компании.
Материалы, с использованием которых строился "Крокус сити холл", соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация, добавили в компании, подчеркнув, что на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Ранее корреспондент РИА Новости, находившийся на месте трагедии и покинувший здание в течение 10 минут после начала стрельбы, также рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как только туда зашли боевики, при этом все то время, что корреспондент находился в здании, система пожаротушения не работала, вода не лилась.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Crocus Group Араза Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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