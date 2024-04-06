https://ria.ru/20240406/ekspertiza-1938213974.html

В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза

В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза - РИА Новости, 06.04.2024

В "Крокус Сити Холле" проводится пожарная экспертиза

Пожарная экспертиза в настоящее время проводится в сгоревшем в результате теракта подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:47

2024-04-06T11:47

2024-04-06T11:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожарная экспертиза в настоящее время проводится в сгоревшем в результате теракта подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group. Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, в "Крокус сити холле" не сработала после возникновения пожара. При этом представитель экстренных служб рассказал агентству, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания. "Всеми вопросами, связанными с проверкой здания "Крокус сити холла" на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. Проводится пожарная экспертиза", - сказал представитель компании. Материалы, с использованием которых строился "Крокус сити холл", соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация, добавили в компании, подчеркнув, что на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами.Ранее корреспондент РИА Новости, находившийся на месте трагедии и покинувший здание в течение 10 минут после начала стрельбы, также рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как только туда зашли боевики, при этом все то время, что корреспондент находился в здании, система пожаротушения не работала, вода не лилась.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Crocus Group Араза Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".

https://ria.ru/20240401/krokus-1937046224.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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происшествия, россия, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)