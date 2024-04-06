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После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело
После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.04.2024
После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело
По факту прорыва дамбы в подтопленном Орске в Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:29
2024-04-06T12:29
2024-04-06T12:30
происшествия
орск
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По факту прорыва дамбы в подтопленном Орске в Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК. "Пятого апреля 2024 года в Советском районе города Орска вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что привело к подтоплению жилых домов. По данному факту по поручению руководителя следственного управления следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), частью 1 статьи 293 (халатность) УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T12:29
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происшествия, орск, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ), Прорыв дамбы в Орске
После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в оренбургском Орске
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
По факту прорыва дамбы в подтопленном Орске в Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности, сообщается в Telegram-канале
регионального главка СК.
"Пятого апреля 2024 года в Советском районе города Орска вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что привело к подтоплению жилых домов. По данному факту по поручению руководителя следственного управления следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), частью 1 статьи 293 (халатность) УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.