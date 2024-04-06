Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/debosh-1938309559.html
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе - РИА Новости, 06.04.2024
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе
Полиция проводит проверку после дебоша, который устроил посетитель в одном из кафе в Подмосковье, мужчина задержан, сообщает пресс-служба областного главка МВД... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:24
2024-04-06T21:24
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
октябрьский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после дебоша, который устроил посетитель в одном из кафе в Подмосковье, мужчина задержан, сообщает пресс-служба областного главка МВД России. По данным ГУМВД, сегодня в дежурную часть Люберецкого округа поступило сообщение о том, что "в одном из кафе поселка Октябрьский посетитель совершает хулиганские действия". "По предварительной информации, у мужчины произошел словесный конфликт с менеджером, в ходе которого правонарушитель начал вести себя неадекватно и агрессивно, при этом повредил имущество заведения", - рассказали в ведомстве. В релизе отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, жителя Балашихи 1976 года рождения, и доставили в отдел для разбирательства. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел в "Бургер Кинге".
https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html
https://ria.ru/20240226/strelba-1929578137.html
https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html
московская область (подмосковье)
россия
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, октябрьский
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Октябрьский
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе

Полиция задержала мужчину, устроившего дебош в кафе в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после дебоша, который устроил посетитель в одном из кафе в Подмосковье, мужчина задержан, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.
По данным ГУМВД, сегодня в дежурную часть Люберецкого округа поступило сообщение о том, что "в одном из кафе поселка Октябрьский посетитель совершает хулиганские действия".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского
27 марта, 14:13
"По предварительной информации, у мужчины произошел словесный конфликт с менеджером, в ходе которого правонарушитель начал вести себя неадекватно и агрессивно, при этом повредил имущество заведения", - рассказали в ведомстве.
В релизе отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, жителя Балашихи 1976 года рождения, и доставили в отдел для разбирательства.
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО и скрылся
26 февраля, 15:37
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел в "Бургер Кинге".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Петербурге задержали "вежливого дебошира" с игрушечной гранатой
30 октября 2023, 14:42
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияОктябрьский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала