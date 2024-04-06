https://ria.ru/20240406/debosh-1938309559.html

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе - РИА Новости, 06.04.2024

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе

Полиция проводит проверку после дебоша, который устроил посетитель в одном из кафе в Подмосковье, мужчина задержан, сообщает пресс-служба областного главка МВД... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:24

2024-04-06T21:24

2024-04-06T21:24

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

октябрьский

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после дебоша, который устроил посетитель в одном из кафе в Подмосковье, мужчина задержан, сообщает пресс-служба областного главка МВД России. По данным ГУМВД, сегодня в дежурную часть Люберецкого округа поступило сообщение о том, что "в одном из кафе поселка Октябрьский посетитель совершает хулиганские действия". "По предварительной информации, у мужчины произошел словесный конфликт с менеджером, в ходе которого правонарушитель начал вести себя неадекватно и агрессивно, при этом повредил имущество заведения", - рассказали в ведомстве. В релизе отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, жителя Балашихи 1976 года рождения, и доставили в отдел для разбирательства. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел в "Бургер Кинге".

https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html

https://ria.ru/20240226/strelba-1929578137.html

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html

московская область (подмосковье)

россия

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, октябрьский