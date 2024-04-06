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Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра
Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра - РИА Новости, 06.04.2024
Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра
Дамба, которая частично разрушился в Орске, была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, а его уровень настоящее время составляет 9,6 метра, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:31
2024-04-06T12:31
2024-04-06T12:31
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
орск
оренбург
происшествия
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Дамба, которая частично разрушился в Орске, была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, а его уровень настоящее время составляет 9,6 метра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области."Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень Урала в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала – 9,6 м", - говорится в сообщении.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, орск, оренбург, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Орск, Оренбург, Происшествия
Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра
Дамба в Орске расчитана на уровень Урала в 5,5 м, сейчас река поднялась до 9,6 м
УФА, 6 апр - РИА Новости. Дамба, которая частично разрушился в Орске, была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, а его уровень настоящее время составляет 9,6 метра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
«
"Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень Урала в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала – 9,6 м", - говорится в сообщении.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.