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Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра

Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра - РИА Новости, 06.04.2024

Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра

Дамба, которая частично разрушился в Орске, была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, а его уровень настоящее время составляет 9,6 метра, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:31

2024-04-06T12:31

2024-04-06T12:31

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

орск

оренбург

происшествия

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Дамба, которая частично разрушился в Орске, была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, а его уровень настоящее время составляет 9,6 метра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области."Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень Урала в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала – 9,6 м", - говорится в сообщении.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, орск, оренбург, происшествия