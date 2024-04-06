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Стала известна причина прорыва дамбы в Орске

Стала известна причина прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Стала известна причина прорыва дамбы в Орске

Прорыв дамбы в Орске произошёл в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения, Ростехнадзор ранее выявлял... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:03

2024-04-06T12:03

2024-04-06T12:16

происшествия

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Прорыв дамбы в Орске произошёл в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения, Ростехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."В ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания", - сообщает надзорный орган.Отмечается, что в адрес первого заместителя главы города Орска прокуратурой в марте 2024 года направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы", - говорится в релизе областной прокуратуры.

орск

оренбургская область

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T12:03 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске