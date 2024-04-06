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Стала известна причина прорыва дамбы в Орске
Стала известна причина прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Стала известна причина прорыва дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске произошёл в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения, Ростехнадзор ранее выявлял... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:03
2024-04-06T12:03
2024-04-06T12:16
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Прорыв дамбы в Орске произошёл в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения, Ростехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."В ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания", - сообщает надзорный орган.Отмечается, что в адрес первого заместителя главы города Орска прокуратурой в марте 2024 года направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы", - говорится в релизе областной прокуратуры.
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РИА Новости
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T12:03
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происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Стала известна причина прорыва дамбы в Орске
Прокуратура: прорыв дамбы в Орске произошел из-за несвоевременно принятых мер
УФА, 6 апр - РИА Новости.
Прорыв дамбы в Орске произошёл в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения, Ростехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале
.
"В ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания", - сообщает надзорный орган.
Отмечается, что в адрес первого заместителя главы города Орска прокуратурой в марте 2024 года направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
"В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы", - говорится в релизе областной прокуратуры.