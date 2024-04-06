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Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске
Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске
Сообщения о полном разрушении дамбы в затопленном Орске не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:27
2024-04-06T10:27
2024-04-06T10:35
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Сообщения о полном разрушении дамбы в затопленном Орске не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона."Информация о полном разрушении дамбы в Орске не соответствует действительности. Речь идёт о дамбе, протяжённостью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия", - сообщил собеседник.
орск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938182788_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_5ff606c92ae4191fa345051fd8068767.jpg
Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T10:27
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PT0M20S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, видео
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске
УФА, 6 апр - РИА Новости. Сообщения о полном разрушении дамбы в затопленном Орске не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона.
2024-04-06T10:27
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PT0M20S
Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске
Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в затопленном Орске
УФА, 6 апр - РИА Новости. Сообщения о полном разрушении дамбы в затопленном Орске не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона.
"Информация о полном разрушении дамбы в Орске не соответствует действительности. Речь идёт о дамбе, протяжённостью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия", - сообщил собеседник.