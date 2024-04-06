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Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске

Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Власти опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске

Сообщения о полном разрушении дамбы в затопленном Орске не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:27

2024-04-06T10:27

2024-04-06T10:35

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Сообщения о полном разрушении дамбы в затопленном Орске не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона."Информация о полном разрушении дамбы в Орске не соответствует действительности. Речь идёт о дамбе, протяжённостью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия", - сообщил собеседник.

орск

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T10:27 true PT0M20S

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