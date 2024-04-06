https://ria.ru/20240406/dacha-1938197676.html

Россиянам рассказали, как привести в порядок дачный участок после зимы

Россиянам рассказали, как привести в порядок дачный участок после зимы - РИА Новости, 06.04.2024

Россиянам рассказали, как привести в порядок дачный участок после зимы

Глава комитета Госдумы по земельным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как после зимы привести в порядок дачный участок и землю рядом с... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:10

2024-04-06T10:10

2024-04-06T10:10

общество

сергей гаврилов

дача

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по земельным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как после зимы привести в порядок дачный участок и землю рядом с ним. "Как только начинает припекать солнышко, из-под снега появляется мусор – крупные ветки, гнилая листва, сухие кустарники и прочее. После долгого зимнего простоя дом, огород и хозяйственные постройки нуждаются в уборке и обновлении, которые нужно выполнить первостепенно… Сначала нужно провести генеральную уборку территории: из теплиц и клумб убрать сухостой, граблями очистить газон от мусора и листьев", - сообщил парламентарий. Вместе с уборкой можно провести обрезку отломанных или замерзших веток с плодовых деревьев и кустов, благодаря этому они лучше разрастутся, очень важно побелить стволы деревьев до появления листвы, добавил он. "Весь собранный мусор лучше всё-таки вывезти, чем жечь на участке. Сразу после уборки, предварительно перекопав почву, следует провести ее "подкормку" с помощью универсальных удобрений для плодовых кустов и цветов, чтобы повысить урожайность в предстоящем сезоне. Если днём и ночью держится плюсовая температура, то можно снимать ткань с кустарников, расчехлить розы после зимней спячки", - рассказал Гаврилов. Также, по его словам, необходимо провести проверку коммуникаций - труб и шлангов. Если имеются повреждения, то необходимо их устранить и без предварительного осмотра не включать водопровод, добавил депутат. Необходимо осмотреть крышу, которая могла прогнуться под снегом, починить водостоки, подлатать фундамент, подремонтировать водостойкой затиркой дорожку из плиток, если вдруг они начали "играть" от влажности и льда, продолжил он. "Обязательно откройте окна и двери в солнечный день. Дом должен проветриться и просохнуть, даже можно истопить печку, чтобы прогреть дом как следует. Все это предотвратит появление плесени и в целом положительно скажется на сохранении материалов строения", - отметил Гаврилов.

https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html

https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html

https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей гаврилов, дача, россия, госдума рф