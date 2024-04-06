https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html

Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения

Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения - РИА Новости, 06.04.2024

Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения

Жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:35

2024-04-06T14:35

2024-04-06T14:35

происшествия

мурманская область

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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КИРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро доставили из Апатитов в соседний Кировск и сразу провели операцию, сообщил журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев. "Губернатора доставили максимально быстро, он практически сразу был поднят в операционную. Операция длилась 1 час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же провели операцию. Операцию провел заведующий хирургическим отделением", - сказал Ширяев. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено в четверг вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

мурманская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса