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Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения - РИА Новости, 06.04.2024
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14:35 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения
Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения - РИА Новости, 06.04.2024
Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения
Жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:35
2024-04-06T14:35
происшествия
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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КИРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро доставили из Апатитов в соседний Кировск и сразу провели операцию, сообщил журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев. "Губернатора доставили максимально быстро, он практически сразу был поднят в операционную. Операция длилась 1 час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же провели операцию. Операцию провел заведующий хирургическим отделением", - сказал Ширяев. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено в четверг вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
мурманская область
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения

Главврач Ширяев: жизнь Чибису после покушения спасла быстрая госпитализация

© Губернатор Чибис/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
© Губернатор Чибис/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
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КИРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро доставили из Апатитов в соседний Кировск и сразу провели операцию, сообщил журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев.
«
"Губернатора доставили максимально быстро, он практически сразу был поднят в операционную. Операция длилась 1 час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же провели операцию. Операцию провел заведующий хирургическим отделением", - сказал Ширяев.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено в четверг вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
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ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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