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Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка - РИА Новости, 06.04.2024
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11:49 06.04.2024 (обновлено: 16:46 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html
Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка
Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка - РИА Новости, 06.04.2024
Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка
Мужчина, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в качестве причины своего поведения назвал "стечение... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:49
2024-04-06T16:46
происшествия
мурманская область
андрей чибис
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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КИРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в качестве причины своего поведения назвал "стечение обстоятельств". "Стечение обстоятельств", — коротко ответил обвиняемый на вопрос, что стало причиной нападения. На вопрос о том, специально ли он взял с собой нож, мужчина отвечать не стал, заявив, что, пока идет следствие, "никаких комментариев".Кроме того, подозреваемый опроверг сообщения о том, что слышал "голоса в голове". Так, на соответствующую просьбу прокомментировать подобные сведения, он сказал: "Значит, получается, нет". Также он рассказал, что в день нападения был на больничном и принимал лекарства."Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал. До этого был у зубного", — рассказал он.Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходит в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка

Напавший на Чибиса мужчина назвал причиной поступка стечение обстоятельств

© РИА НовостиЗаседание о мере пресечения для напавшего на мурманского губернатора
Заседание о мере пресечения для напавшего на мурманского губернатора
© РИА Новости
Заседание о мере пресечения для напавшего на мурманского губернатора
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КИРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в качестве причины своего поведения назвал "стечение обстоятельств".
© Следком/TelegramНож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
"Стечение обстоятельств", — коротко ответил обвиняемый на вопрос, что стало причиной нападения.
На вопрос о том, специально ли он взял с собой нож, мужчина отвечать не стал, заявив, что, пока идет следствие, "никаких комментариев".
Кроме того, подозреваемый опроверг сообщения о том, что слышал "голоса в голове". Так, на соответствующую просьбу прокомментировать подобные сведения, он сказал: "Значит, получается, нет". Также он рассказал, что в день нападения был на больничном и принимал лекарства.
"Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал. До этого был у зубного", — рассказал он.
Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходит в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
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ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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