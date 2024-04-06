https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html

Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка

Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка - РИА Новости, 06.04.2024

Напавший на мурманского губернатора назвал причину своего поступка

Мужчина, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в качестве причины своего поведения назвал "стечение... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:49

2024-04-06T11:49

2024-04-06T16:46

происшествия

мурманская область

андрей чибис

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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КИРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в качестве причины своего поведения назвал "стечение обстоятельств". "Стечение обстоятельств", — коротко ответил обвиняемый на вопрос, что стало причиной нападения. На вопрос о том, специально ли он взял с собой нож, мужчина отвечать не стал, заявив, что, пока идет следствие, "никаких комментариев".Кроме того, подозреваемый опроверг сообщения о том, что слышал "голоса в голове". Так, на соответствующую просьбу прокомментировать подобные сведения, он сказал: "Значит, получается, нет". Также он рассказал, что в день нападения был на больничном и принимал лекарства."Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал. До этого был у зубного", — рассказал он.Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходит в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

мурманская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса