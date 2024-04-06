https://ria.ru/20240406/broneviki-1938269652.html

Литва передала Украине партию броневиков М577

Литва передала Украине партию броневиков М577 - РИА Новости, 06.04.2024

Литва передала Украине партию броневиков М577

Литва передала Украине партию броневиков М577, сообщило литовское минобороны, не уточнив количество машин. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:01

2024-04-06T17:01

2024-04-06T17:06

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Литва передала Украине партию броневиков М577, сообщило литовское минобороны, не уточнив количество машин. "Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577", - говорится в сообщении министерства в соцсети X. Президент Литвы Гитанас Науседа в январе анонсировал, что Литва в начале 2024 года направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования. Ранее сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине. В июне 2023 года министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс выделил Киеву помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики в 2023 году. После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, то есть на 298 миллионов евро в 2022 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231130/litva-1912786678.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920544223.html

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в мире, украина, литва, россия, гитанас науседа, нато