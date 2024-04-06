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Литва передала Украине партию броневиков М577 - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 06.04.2024 (обновлено: 17:06 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/broneviki-1938269652.html
Литва передала Украине партию броневиков М577
Литва передала Украине партию броневиков М577 - РИА Новости, 06.04.2024
Литва передала Украине партию броневиков М577
Литва передала Украине партию броневиков М577, сообщило литовское минобороны, не уточнив количество машин. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:01
2024-04-06T17:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Литва передала Украине партию броневиков М577, сообщило литовское минобороны, не уточнив количество машин. "Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577", - говорится в сообщении министерства в соцсети X. Президент Литвы Гитанас Науседа в январе анонсировал, что Литва в начале 2024 года направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования. Ранее сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине. В июне 2023 года министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс выделил Киеву помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики в 2023 году. После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, то есть на 298 миллионов евро в 2022 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231130/litva-1912786678.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920544223.html
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в мире, украина, литва, россия, гитанас науседа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Литва, Россия, Гитанас Науседа, НАТО
Литва передала Украине партию броневиков М577

Минобороны: Литва передала Украине партию броневиков М577

© Фото : Lithuanian MOD/XЛитва передала Украине партию броневиков М577
Литва передала Украине партию броневиков М577 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Lithuanian MOD/X
Литва передала Украине партию броневиков М577
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Литва передала Украине партию броневиков М577, сообщило литовское минобороны, не уточнив количество машин.
"Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
Флаги Литвы - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Литве рассказали, что может сократить помощь Киеву
30 ноября 2023, 01:59
Президент Литвы Гитанас Науседа в январе анонсировал, что Литва в начале 2024 года направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования.
Ранее сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине.
В июне 2023 года министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс выделил Киеву помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики в 2023 году.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, то есть на 298 миллионов евро в 2022 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вильнюсе. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Президент Литвы пообещал Украине военную помощь на 200 миллионов евро
10 января, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛитваРоссияГитанас НауседаНАТО
 
 
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