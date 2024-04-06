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Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/bpla-1938171180.html
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре
Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:15
2024-04-06T05:15
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил лодку противника, пытавшуюся форсировать Днепр на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, которая пыталась форсировать Днепр", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что задачу выполнили военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр".
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россия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река)
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре

Минобороны: расчет БПЛА морской пехоты выявил и уничтожил лодку ВСУ на Днепре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мобильного разведывательного расчета БПЛА "Суперкам"
Военнослужащий мобильного разведывательного расчета БПЛА Суперкам - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий мобильного разведывательного расчета БПЛА "Суперкам". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил лодку противника, пытавшуюся форсировать Днепр на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, которая пыталась форсировать Днепр", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что задачу выполнили военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр".
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