https://ria.ru/20240406/bpla-1938171180.html
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре
Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:15
2024-04-06T05:15
2024-04-06T05:15
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902469258_0:60:3231:1878_1920x0_80_0_0_eb22a33298b186e45d05c097890bba6d.jpg
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил лодку противника, пытавшуюся форсировать Днепр на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, которая пыталась форсировать Днепр", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что задачу выполнили военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр".
https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937249252.html
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902469258_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5ff9b6275d8215fc23d83d06bd38b65c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река)
Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре
Минобороны: расчет БПЛА морской пехоты выявил и уничтожил лодку ВСУ на Днепре
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил лодку противника, пытавшуюся форсировать Днепр на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, которая пыталась форсировать Днепр", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что задачу выполнили военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр".