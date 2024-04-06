https://ria.ru/20240406/bpla-1938171180.html

Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре

Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024

Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре

Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T05:15

2024-04-06T05:15

2024-04-06T05:15

специальная военная операция на украине

россия

днепр (река)

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил лодку противника, пытавшуюся форсировать Днепр на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, которая пыталась форсировать Днепр", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что задачу выполнили военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр".

https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937249252.html

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