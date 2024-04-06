https://ria.ru/20240406/borschevik-1938164172.html
В Мособлдуме рассказали о способах борьбы с борщевиком
В Мособлдуме рассказали о способах борьбы с борщевиком - РИА Новости, 06.04.2024
В Мособлдуме рассказали о способах борьбы с борщевиком
С борщевиком Сосновского можно бороться, опрыскивая сорняк гербицидами, выкапывая его с корнем или сея многолетние травы, при этом данные методы в отдельности... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T02:51
2024-04-06T02:51
2024-04-06T02:51
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общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. С борщевиком Сосновского можно бороться, опрыскивая сорняк гербицидами, выкапывая его с корнем или сея многолетние травы, при этом данные методы в отдельности или в комбинации применяются во время активного роста растения, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. "Удалять можно разными способами: опрыскивать сорняк гербицидами или арборицидами, выкапывать с корнем, обрабатывать почву и сеять многолетние травы. Указанные способы в отдельности или в комбинации применяются во время активной вегетации растений борщевика Сосновского (от появления молодой поросли до цветения). Обработки рекомендуется проводить до цветения, так как цветущее растение способно образовать семена, которые впоследствии дадут массовые новые всходы", - отметил Керселян. Как отметил депутат, борщевик опасен как для людей, так и для животных в первую очередь из-за его сока, который под воздействием солнечных лучей вызывает ожоги или аллергическую реакцию как на коже, так и в организме. Поэтому если человек или животное контактировало с борщевиком, то первое, что необходимо сделать, это скрыть эти места от солнечных лучей, а затем тщательно промыть проточной водой. "По информации, полученной в профильном министерстве, в прошлом году в Подмосковье были обработаны более 20 тысяч гектаров земли. В 2024 запланированы рейдовые осмотры частных территорий на площади около 18 тысяч гектаров, а также планируется обработка на муниципальных и неразграниченных формах собственности земельных участках площадью поражения порядка 24 тысяч гектаров", - сказал Керселян. Депутат добавил, что в соответствии с региональным законодательством Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.
https://ria.ru/20231109/nauka-1908167291.html
https://ria.ru/20240402/borschevik-1937226902.html
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в мире, общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, борщевик, дача
В мире, Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Борщевик, Дача
В Мособлдуме рассказали о способах борьбы с борщевиком
Депутат Мособлдумы Керселян: с борщевиком можно бороться гербицидами
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. С борщевиком Сосновского можно бороться, опрыскивая сорняк гербицидами, выкапывая его с корнем или сея многолетние травы, при этом данные методы в отдельности или в комбинации применяются во время активного роста растения, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
"Удалять можно разными способами: опрыскивать сорняк гербицидами или арборицидами, выкапывать с корнем, обрабатывать почву и сеять многолетние травы. Указанные способы в отдельности или в комбинации применяются во время активной вегетации растений борщевика Сосновского (от появления молодой поросли до цветения). Обработки рекомендуется проводить до цветения, так как цветущее растение способно образовать семена, которые впоследствии дадут массовые новые всходы", - отметил Керселян.
Как отметил депутат, борщевик опасен как для людей, так и для животных в первую очередь из-за его сока, который под воздействием солнечных лучей вызывает ожоги или аллергическую реакцию как на коже, так и в организме. Поэтому если человек или животное контактировало с борщевиком, то первое, что необходимо сделать, это скрыть эти места от солнечных лучей, а затем тщательно промыть проточной водой.
"По информации, полученной в профильном министерстве, в прошлом году в Подмосковье
были обработаны более 20 тысяч гектаров земли. В 2024 запланированы рейдовые осмотры частных территорий на площади около 18 тысяч гектаров, а также планируется обработка на муниципальных и неразграниченных формах собственности земельных участках площадью поражения порядка 24 тысяч гектаров", - сказал Керселян.
Депутат добавил, что в соответствии с региональным законодательством Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.