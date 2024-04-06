https://ria.ru/20240406/blinken-1938290940.html
"Это безумие". В США отреагировали на слова Блинкена об Украине
"Это безумие". В США отреагировали на слова Блинкена об Украине - РИА Новости, 06.04.2024
"Это безумие". В США отреагировали на слова Блинкена об Украине
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства Украины в НАТО только провоцирует ухудшение ситуации для Киева, заявил американский профессор... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:26
2024-04-06T19:26
2024-04-06T21:52
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства Украины в НАТО только провоцирует ухудшение ситуации для Киева, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom."Это безумие, но это то, что мы привыкли ожидать от него (Блинкена. — Прим. ред.), от администрации Байдена и от НАТО. На самом деле, угрожая привести Украину в альянс, они дают русским еще больше стимулов разрушать Украину, чтобы взять под контроль больше территорий", — отметил он.По словам профессора, в результате подобной риторики восточноевропейская страна может превратиться в дисфункциональное государство-изгой. Миршаймер добавил, что эти комментарии совершенно контрпродуктивны.Накануне глава американской дипломатии заявил, что цель июльского саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в военном блоке.
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в мире, украина, сша, киев, джон миршаймер, энтони блинкен, нато
В мире, Украина, США, Киев, Джон Миршаймер, Энтони Блинкен, НАТО
"Это безумие". В США отреагировали на слова Блинкена об Украине
Миршаймер: слова Блинкена о членстве Украины в НАТО только ускоряют разрушение