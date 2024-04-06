https://ria.ru/20240406/bespilotnik-1938316917.html

"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный беспилотник

"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный беспилотник - РИА Новости, 06.04.2024

"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный беспилотник

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана беспилотник вооруженных сил Израиля Hermes 450. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T22:51

2024-04-06T22:51

2024-04-06T23:14

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана беспилотник вооруженных сил Израиля Hermes 450."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления моджахеды ливанского движения Исламского сопротивления сбили в субботу над ливанской территорией вражеский военный беспилотник Hermes 450", - говорится в заявлении "Хезболлах" в Telegram-канале движения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию, отметив, что беспилотник был сбит "ракетой класса земля-воздух" и упал на ливанской территории, по этому поводу проводится расследование".

https://radiosputnik.ru/20240402/iran-1937328302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире