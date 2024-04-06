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"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный беспилотник
"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный беспилотник - РИА Новости, 06.04.2024
"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный беспилотник
Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана беспилотник вооруженных сил Израиля Hermes 450. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:51
2024-04-06T22:51
2024-04-06T23:14
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана беспилотник вооруженных сил Израиля Hermes 450."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления моджахеды ливанского движения Исламского сопротивления сбили в субботу над ливанской территорией вражеский военный беспилотник Hermes 450", - говорится в заявлении "Хезболлах" в Telegram-канале движения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию, отметив, что беспилотник был сбит "ракетой класса земля-воздух" и упал на ливанской территории, по этому поводу проводится расследование".
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хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный беспилотник
"Хезболла" заявила, что сбила израильский военный БПЛА над территорией Ливана
ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана беспилотник вооруженных сил Израиля Hermes 450.
"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления моджахеды ливанского движения Исламского сопротивления сбили в субботу над ливанской территорией вражеский военный беспилотник Hermes 450", - говорится в заявлении "Хезболлах" в Telegram-канале движения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию, отметив, что беспилотник был сбит "ракетой класса земля-воздух" и упал на ливанской территории, по этому поводу проводится расследование".