https://ria.ru/20240406/belgorod-1938175116.html
Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire
Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire - РИА Новости, 06.04.2024
Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire
Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:19
2024-04-06T07:19
2024-04-06T09:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в Белгороде после атаки ВСУ нашли повреждения в 12 многоквартирных домах, выбиты окна в детской поликлинике.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в субботу вооруженные силы уничтожили в Харькове склад с боеприпасами для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ обстреливают Белгородскую область.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire
Минобороны: силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire