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Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 06.04.2024 (обновлено: 09:10 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/belgorod-1938175116.html
Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire
Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire - РИА Новости, 06.04.2024
Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire
Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:19
2024-04-06T09:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в Белгороде после атаки ВСУ нашли повреждения в 12 многоквартирных домах, выбиты окна в детской поликлинике.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в субботу вооруженные силы уничтожили в Харькове склад с боеприпасами для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ обстреливают Белгородскую область.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьков
Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire

Минобороны: силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук"
Зенитно-ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук". Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации.
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Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в субботу вооруженные силы уничтожили в Харькове склад с боеприпасами для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ обстреливают Белгородскую область.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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