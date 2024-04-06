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СМИ: Париж закажет около 500 авиабомб после обещания Киеву по поставкам - РИА Новости, 06.04.2024
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21:27 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/aviabomby-1938309895.html
СМИ: Париж закажет около 500 авиабомб после обещания Киеву по поставкам
СМИ: Париж закажет около 500 авиабомб после обещания Киеву по поставкам - РИА Новости, 06.04.2024
СМИ: Париж закажет около 500 авиабомб после обещания Киеву по поставкам
Министерство вооруженных сил Франции готовится заказать новую партию из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:27
2024-04-06T21:27
в мире
россия
франция
украина
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Министерство вооруженных сил Франции готовится заказать новую партию из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. В январе французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января. "После обещания поставить 600 бомб AASM Украине в 2024 году министерство вооруженных сил закажет новые бомбы у Safran для восстановления запасов ВВС и ВМС. Объем этого заказа составит примерно 500 единиц", - сообщает газета в субботу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/evropa-1937853952.html
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в мире, россия, франция, украина, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, safran
В мире, Россия, Франция, Украина, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Safran
СМИ: Париж закажет около 500 авиабомб после обещания Киеву по поставкам

Tribune: Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву по поставкам

CC BY-SA 2.0 / Falcon_33 / AASMБомба AASM Hammer
Бомба AASM Hammer - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Falcon_33 / AASM
Бомба AASM Hammer. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Министерство вооруженных сил Франции готовится заказать новую партию из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники.
В январе французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января.
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"После обещания поставить 600 бомб AASM Украине в 2024 году министерство вооруженных сил закажет новые бомбы у Safran для восстановления запасов ВВС и ВМС. Объем этого заказа составит примерно 500 единиц", - сообщает газета в субботу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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