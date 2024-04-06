https://ria.ru/20240406/avdeevka-1938201030.html

В Авдеевке снесут часть жилых домов

В Авдеевке снесут часть жилых домов - РИА Новости, 06.04.2024

В Авдеевке снесут часть жилых домов

В Авдеевке снесут часть наиболее пострадавших жилых домов, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:32

2024-04-06T10:32

2024-04-06T11:34

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

ян гагин

донецк

денис пушилин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Авдеевке снесут часть наиболее пострадавших жилых домов, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Абсолютно целых домов в Авдеевке не осталось. То есть практически каждый дом получил разного рода повреждения и требует ремонта. Просто какие-то дома в перспективе возможно отреставрировать, отремонтировать, а какие-то использовать не получится по назначению, и, скорее всего, они будут снесены и построены просто заново", — рассказал собеседник агентства.Советник Дениса Пушилина уточнил, что процент непригодных к восстановлению строений назвать пока сложно, ситуацию предстоит оценить специалистам Минстроя. Сейчас приступать к этой работе опасно из-за украинских обстрелов.Гагин добавил, что на разминирование всей Авдеевки потребуется несколько месяцев. По его словам, противник, покидая город, намеренно минировал территорию, в том числе жилые дома.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили населенный пункт в середине февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.

https://ria.ru/20240306/popasnaya-1931443004.html

https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

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авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, донецк, денис пушилин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), вооруженные силы украины