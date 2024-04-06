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В Авдеевке снесут часть жилых домов - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 06.04.2024 (обновлено: 11:34 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/avdeevka-1938201030.html
В Авдеевке снесут часть жилых домов
В Авдеевке снесут часть жилых домов - РИА Новости, 06.04.2024
В Авдеевке снесут часть жилых домов
В Авдеевке снесут часть наиболее пострадавших жилых домов, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:32
2024-04-06T11:34
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
ян гагин
донецк
денис пушилин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Авдеевке снесут часть наиболее пострадавших жилых домов, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Абсолютно целых домов в Авдеевке не осталось. То есть практически каждый дом получил разного рода повреждения и требует ремонта. Просто какие-то дома в перспективе возможно отреставрировать, отремонтировать, а какие-то использовать не получится по назначению, и, скорее всего, они будут снесены и построены просто заново", — рассказал собеседник агентства.Советник Дениса Пушилина уточнил, что процент непригодных к восстановлению строений назвать пока сложно, ситуацию предстоит оценить специалистам Минстроя. Сейчас приступать к этой работе опасно из-за украинских обстрелов.Гагин добавил, что на разминирование всей Авдеевки потребуется несколько месяцев. По его словам, противник, покидая город, намеренно минировал территорию, в том числе жилые дома.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили населенный пункт в середине февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.
https://ria.ru/20240306/popasnaya-1931443004.html
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, донецк, денис пушилин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Донецк, Денис Пушилин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Вооруженные силы Украины
В Авдеевке снесут часть жилых домов

Гагин: в Авдеевке снесут часть наиболее пострадавших жилых домов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвдеевка
Авдеевка - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Авдеевка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Авдеевке снесут часть наиболее пострадавших жилых домов, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Абсолютно целых домов в Авдеевке не осталось. То есть практически каждый дом получил разного рода повреждения и требует ремонта. Просто какие-то дома в перспективе возможно отреставрировать, отремонтировать, а какие-то использовать не получится по назначению, и, скорее всего, они будут снесены и построены просто заново", — рассказал собеседник агентства.
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Советник Дениса Пушилина уточнил, что процент непригодных к восстановлению строений назвать пока сложно, ситуацию предстоит оценить специалистам Минстроя. Сейчас приступать к этой работе опасно из-за украинских обстрелов.
Гагин добавил, что на разминирование всей Авдеевки потребуется несколько месяцев. По его словам, противник, покидая город, намеренно минировал территорию, в том числе жилые дома.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили населенный пункт в середине февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинДонецкДенис ПушилинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Вооруженные силы Украины
 
 
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