https://ria.ru/20240406/aurus-1938246184.html

Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России

Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России - РИА Новости, 06.04.2024

Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России

Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромтога РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:52

2024-04-06T14:52

2024-04-06T14:52

экономика

авто

россия

оаэ

елабуга

денис мантуров

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

соллерс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров. "Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о присутствии обновленного автомобиля Aurus на инаугурации президента РФ. В прошлом году Мантуров сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html

россия

оаэ

елабуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, оаэ, елабуга, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, sollers