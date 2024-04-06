https://ria.ru/20240406/aurus-1938246184.html
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России - РИА Новости, 06.04.2024
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России
Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромтога РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:52
2024-04-06T14:52
2024-04-06T14:52
экономика
авто
россия
оаэ
елабуга
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
соллерс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров. "Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о присутствии обновленного автомобиля Aurus на инаугурации президента РФ. В прошлом году Мантуров сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, оаэ, елабуга, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, sollers
Экономика, Авто, Россия, ОАЭ, Елабуга, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Соллерс, Sollers
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России
Мантуров: рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента