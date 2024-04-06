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Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России - РИА Новости, 06.04.2024
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14:52 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/aurus-1938246184.html
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России - РИА Новости, 06.04.2024
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России
Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромтога РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:52
2024-04-06T14:52
экономика
авто
россия
оаэ
елабуга
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
соллерс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров. "Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о присутствии обновленного автомобиля Aurus на инаугурации президента РФ. В прошлом году Мантуров сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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россия
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экономика, авто, россия, оаэ, елабуга, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, sollers
Экономика, Авто, Россия, ОАЭ, Елабуга, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Соллерс, Sollers
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России

Мантуров: рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров.
"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о присутствии обновленного автомобиля Aurus на инаугурации президента РФ.
В прошлом году Мантуров сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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