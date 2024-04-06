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"Хезболла" заявила, что атаковала восемь израильских позиций
"Хезболла" заявила, что атаковала восемь израильских позиций - РИА Новости, 06.04.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала восемь израильских позиций
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что за субботу атаковало восемь израильских позиций в районе ливано-израильской границы. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:26
2024-04-06T22:26
2024-04-06T22:26
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 6 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что за субботу атаковало восемь израильских позиций в районе ливано-израильской границы. "Исламское сопротивление "Хезболлах" нанесло удары по скоплению военнослужащих израильской армии в окрестностях объекта Рамья, использовав артиллерийские снаряды, по позиции Аль-Маликия ракетой "Буркан", совершив точное попадание, а также по позиции Джал-эль-Алам и дислоцированным между этой позицией и поселением Шломи израильским солдатам ракетами "Буркан"", - перечислило движение совершенные им в субботу операции. Кроме того, согласно заявлению "Хезболлах", атаки были предприняты по группам израильских военных в окрестностях казарм в Штоле и Шумире, а также в Зауре из установки "Катюша". В субботу местный источник сообщил РИА Новости, что израильские военные самолеты обстреляли ракетами населенные пункты на юге Ливана Айта Шааб и Тейр Харба.
https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что атаковала восемь израильских позиций
Ливанское движение "Хезболла" заявила, что атаковала восемь израильских позиций