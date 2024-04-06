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Премьер Молдавии осудил атаку дрона на приднестровскую воинскую часть - РИА Новости, 06.04.2024
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17:38 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/ataka-1938275261.html
Премьер Молдавии осудил атаку дрона на приднестровскую воинскую часть
Премьер Молдавии осудил атаку дрона на приднестровскую воинскую часть - РИА Новости, 06.04.2024
Премьер Молдавии осудил атаку дрона на приднестровскую воинскую часть
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что атака дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть является провокацией, призванной вызвать беспокойство в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:38
2024-04-06T17:38
молдавия
приднестровская молдавская республика
дорин речан
в мире
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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что атака дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть является провокацией, призванной вызвать беспокойство в обществе. Пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила в пятницу, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. "Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность. Эти провокации уже не могут вызвать панику или страх", - заявил Речан журналистам, комментирую инцидент в Приднестровье. По его словам, цель подобных провокаций заключается в попытках "вызвать беспокойство в обществе". Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, приднестровская молдавская республика, дорин речан, в мире
Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Дорин Речан, В мире
Премьер Молдавии осудил атаку дрона на приднестровскую воинскую часть

Премьер Молдавии Речан назвал атаку дрона на воинскую часть в ПМР провокацией

© Первый Приднестровский/TelegramПоследствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
© Первый Приднестровский/Telegram
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что атака дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть является провокацией, призванной вызвать беспокойство в обществе.
Пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила в пятницу, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.
"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность. Эти провокации уже не могут вызвать панику или страх", - заявил Речан журналистам, комментирую инцидент в Приднестровье.
По его словам, цель подобных провокаций заключается в попытках "вызвать беспокойство в обществе".
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
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МолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаДорин РечанВ мире
 
 
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