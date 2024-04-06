https://ria.ru/20240406/ataka-1938233833.html
В МИД России отреагировали на атаку дрона на Приднестровье
В МИД России отреагировали на атаку дрона на Приднестровье - РИА Новости, 06.04.2024
В МИД России отреагировали на атаку дрона на Приднестровье
Москва рассматривает атаку дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть как провокацию, направленную на обострение ситуации вокруг Приднестровья, следует... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:41
2024-04-06T13:41
2024-04-06T13:55
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приднестровская молдавская республика
мария захарова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва рассматривает атаку дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть как провокацию, направленную на обострение ситуации вокруг Приднестровья, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Ранее в пятницу пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет."Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства."Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия", - подчеркнула Захарова.Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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россия, в мире, приднестровская молдавская республика, мария захарова
Россия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Мария Захарова
В МИД России отреагировали на атаку дрона на Приднестровье
Захарова назвала атаку дрона на приднестровскую воинскую часть провокацией