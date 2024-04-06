https://ria.ru/20240406/armeniya-1938184184.html

Минобороны Армении опровергло сообщения о скоплении войск на границе

Минобороны Армении опровергло сообщения о скоплении войск на границе - РИА Новости, 06.04.2024

Минобороны Армении опровергло сообщения о скоплении войск на границе

Министерство обороны Армении в пресс-релизе опровергло сообщения азербайджанских СМИ о скоплении армянских войск на границе двух стран, заявив, что была... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:01

2024-04-06T09:01

2024-04-06T09:01

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ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении в пресс-релизе опровергло сообщения азербайджанских СМИ о скоплении армянских войск на границе двух стран, заявив, что была проведена "обычная пересменка подразделений". В пятницу азербайджанский сайт Axar.az сообщил, что "на условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии". Утверждалось, что армянские ВС якобы сосредотачивают силы у границы в Сюникской области. "Министерство обороны Армении сообщает, что азербайджанская пропагандистская машина накануне распространила ложную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений ВС Армении как якобы скопление на передовой", - говорится в сообщении армянского Минобороны. В ведомстве также заявили, что в ночь с 5 на 6 апреля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь разной интенсивности из стрелкового оружия различного калибра по позициям ВС Армении на ряде направлений приграничной зоны. "В частности, обстрел велся с 22.25-22.50 (21.25-21.50 мск) по направлению села Сотк (Гегаркуникской области), в 23.15 (22.15 мск) - села Верин Шоржа (Гегаркуникской области), в 00.15 (23.15 мск) - села Кут (Гегаркуникской области), с 23.15-23.20 (22.15-22-20 мск) - села Аравус (Сюникской области), в 23.05-23.20 (22.05-22.20 мск) - села Чинари (Тавушской области), в 00.15-01.20 (23.15-00.20 мск) - села Мовсес (Тавушской области)", - говорится в сообщении, где утверждается, что значительная часть выстрелов в ночное время была без цели и беспорядочной. Указывается также, что армянские военные в пятницу вечером заметили активное передвижение автомобильной техники азербайджанских вооруженных сил в направлении Ишханасара Сюникской области. "Очевидно, что указанные действия азербайджанской стороны имели провокационную цель - добиться аналогичных ответных действий со стороны подразделений ВС Республики Армения с целью получения фактов, "подтверждающих" азербайджанскую дезинформацию последнего периода. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения, оценив ситуацию, не предприняли действий, способствующих дальнейшему обострению, после чего ситуация на границе успокоилась", - говорится в сообщении. На границе Армении и Азербайджана долгое время не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора. В феврале Баку и Ереван снова обвинили друг друга в обстрелах.

https://ria.ru/20240405/kadry-1938156055.html

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938048743.html

https://ria.ru/20240405/zakavkaze-1938129411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, баку