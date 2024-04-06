https://ria.ru/20240406/arest-1938205105.html

В Москве арестовали гендиректора ГК "Пикет"

В Москве арестовали гендиректора ГК "Пикет" - РИА Новости, 06.04.2024

В Москве арестовали гендиректора ГК "Пикет"

Басманный суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:51

2024-04-06T10:51

2024-04-06T10:56

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь)."Есипову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 июня", - рассказал собеседник агентства.По данным газеты "Коммерсант", Есипову вменяется мошенничество на 2 миллиарда рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и "плитников".Сам арестованный в ходе судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, уголовное дело он считает сфабрикованным, следует из опубликованного текста постановления суда.

https://ria.ru/20240209/arest-1926515415.html

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происшествия, москва, россия