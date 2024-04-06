В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком
В Алтайском крае 379 домов и 470 участков освободились от паводковых вод
© Фото : Главное управление МЧС России по Алтайскому краюПоследствия паводка в Алтайском крае. 6 апреля 2024
Последствия паводка в Алтайском крае. 6 апреля 2024
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Алтайском крае стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, от воды освободились 379 домов и 470 участков, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России совместно с краевыми спасателями провели откачку воды с придомовых территорий в объеме порядка 140 тысяч кубических метров, в низменных участках местности отсыпано грунта 3,4 тысячи кубических метров грунта, возведено 17 временных дамб протяжённостью 10 километров", - рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что установлены водоналивные дамбы протяженностью 125 метров в Михайловском районе и 75 метров в Алейске. Более четырех тысяч раз оказана адресная помощь местным жителям. Продолжается авиаразведка с использованием беспилотной авиации в Бийском и Солтонском районах для определения наиболее сложных участков и путей водоотведения, а также для мониторинга паводковой обстановки.
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"Вместе с тем остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка в 42 населённых пунктах", - говорится в релизе.
По данным МЧС, в результате переливов талых вод введено ограничение движения для всех видов транспорта на пяти участках автодорог в пяти муниципальных образованиях.
В крае приведены в готовность 34 пункта временного размещения. На данный момент развернуты два: в селе Михайловское и селе Ракиты, в которых находятся 26 человек, из них 11 детей.
"Всего к ликвидации последствий весеннего паводка и оказанию помощи жителям Алтайского края привлечено порядка 1800 человек и 832 единицы техники", - добавили в ведомстве.