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В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком - РИА Новости, 06.04.2024
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11:46 06.04.2024 (обновлено: 12:21 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/altay-1938213797.html
В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком
В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком - РИА Новости, 06.04.2024
В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком
В Алтайском крае стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, от воды освободились 379 домов и 470 участков, сообщает пресс-служба МЧС России в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:46
2024-04-06T12:21
происшествия
жилье
алтайский край
россия
михайловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
весенние паводки
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Алтайском крае стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, от воды освободились 379 домов и 470 участков, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России совместно с краевыми спасателями провели откачку воды с придомовых территорий в объеме порядка 140 тысяч кубических метров, в низменных участках местности отсыпано грунта 3,4 тысячи кубических метров грунта, возведено 17 временных дамб протяжённостью 10 километров", - рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, что установлены водоналивные дамбы протяженностью 125 метров в Михайловском районе и 75 метров в Алейске. Более четырех тысяч раз оказана адресная помощь местным жителям. Продолжается авиаразведка с использованием беспилотной авиации в Бийском и Солтонском районах для определения наиболее сложных участков и путей водоотведения, а также для мониторинга паводковой обстановки. "Вместе с тем остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка в 42 населённых пунктах", - говорится в релизе. По данным МЧС, в результате переливов талых вод введено ограничение движения для всех видов транспорта на пяти участках автодорог в пяти муниципальных образованиях. В крае приведены в готовность 34 пункта временного размещения. На данный момент развернуты два: в селе Михайловское и селе Ракиты, в которых находятся 26 человек, из них 11 детей. "Всего к ликвидации последствий весеннего паводка и оказанию помощи жителям Алтайского края привлечено порядка 1800 человек и 832 единицы техники", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
алтайский край
россия
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происшествия, жилье, алтайский край, россия, михайловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), весенние паводки
Происшествия, Жилье, Алтайский край, Россия, Михайловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Весенние паводки
В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком

В Алтайском крае 379 домов и 470 участков освободились от паводковых вод

© Фото : Главное управление МЧС России по Алтайскому краюПоследствия паводка в Алтайском крае. 6 апреля 2024
Последствия паводка в Алтайском крае. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Последствия паводка в Алтайском крае. 6 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Алтайском крае стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, от воды освободились 379 домов и 470 участков, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России совместно с краевыми спасателями провели откачку воды с придомовых территорий в объеме порядка 140 тысяч кубических метров, в низменных участках местности отсыпано грунта 3,4 тысячи кубических метров грунта, возведено 17 временных дамб протяжённостью 10 километров", - рассказали в МЧС.
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В ведомстве отметили, что установлены водоналивные дамбы протяженностью 125 метров в Михайловском районе и 75 метров в Алейске. Более четырех тысяч раз оказана адресная помощь местным жителям. Продолжается авиаразведка с использованием беспилотной авиации в Бийском и Солтонском районах для определения наиболее сложных участков и путей водоотведения, а также для мониторинга паводковой обстановки.
«
"Вместе с тем остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка в 42 населённых пунктах", - говорится в релизе.
По данным МЧС, в результате переливов талых вод введено ограничение движения для всех видов транспорта на пяти участках автодорог в пяти муниципальных образованиях.
В крае приведены в готовность 34 пункта временного размещения. На данный момент развернуты два: в селе Михайловское и селе Ракиты, в которых находятся 26 человек, из них 11 детей.
"Всего к ликвидации последствий весеннего паводка и оказанию помощи жителям Алтайского края привлечено порядка 1800 человек и 832 единицы техники", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЖильеАлтайский крайРоссияМихайловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Весенние паводки
 
 
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