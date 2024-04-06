https://ria.ru/20240406/altay-1938213797.html

В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком

В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком - РИА Новости, 06.04.2024

В Алтайском крае 99 домов и 471 участка остаются подтоплены паводком

В Алтайском крае стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, от воды освободились 379 домов и 470 участков, сообщает пресс-служба МЧС России в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:46

2024-04-06T11:46

2024-04-06T12:21

происшествия

жилье

алтайский край

россия

михайловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

весенние паводки

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Алтайском крае стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, от воды освободились 379 домов и 470 участков, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России совместно с краевыми спасателями провели откачку воды с придомовых территорий в объеме порядка 140 тысяч кубических метров, в низменных участках местности отсыпано грунта 3,4 тысячи кубических метров грунта, возведено 17 временных дамб протяжённостью 10 километров", - рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, что установлены водоналивные дамбы протяженностью 125 метров в Михайловском районе и 75 метров в Алейске. Более четырех тысяч раз оказана адресная помощь местным жителям. Продолжается авиаразведка с использованием беспилотной авиации в Бийском и Солтонском районах для определения наиболее сложных участков и путей водоотведения, а также для мониторинга паводковой обстановки. "Вместе с тем остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка в 42 населённых пунктах", - говорится в релизе. По данным МЧС, в результате переливов талых вод введено ограничение движения для всех видов транспорта на пяти участках автодорог в пяти муниципальных образованиях. В крае приведены в готовность 34 пункта временного размещения. На данный момент развернуты два: в селе Михайловское и селе Ракиты, в которых находятся 26 человек, из них 11 детей. "Всего к ликвидации последствий весеннего паводка и оказанию помощи жителям Алтайского края привлечено порядка 1800 человек и 832 единицы техники", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

алтайский край

россия

михайловский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, алтайский край, россия, михайловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), весенние паводки