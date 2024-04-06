https://ria.ru/20240406/aerodrom-1938215917.html
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16 - РИА Новости, 06.04.2024
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Вооруженные силы России ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором готовятся принять натовские самолеты F-16,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:56
2024-04-06T11:56
2024-04-06T11:59
специальная военная операция на украине
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хмельницкая область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором готовятся принять натовские самолеты F-16, вероятно попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва - военный аэродром", - сказал собеседник агентства.Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.По оценкам подполья, под удар попало место расположение украинских и западных летчиков."На данный момент больше склоняются к тому, что прилетело в общежитие, где останавливался летный состав, в том числе иностранный. Хотя в последнее время жители Староконстантинова отмечают большую заинтересованность в снятии квартир со стороны военных", - добавил Лебедев.Лебедев 22 марта сообщил РИА Новости о поражении Вооруженными силами России аэропорта Староконстантинов, он отмечал, что этот аэропорт часто выступает целью ударов.
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, f-16, хмельницкая область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, F-16, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Подполье: ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовят прием F-16
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором готовятся принять натовские самолеты F-16, вероятно попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва - военный аэродром", - сказал собеседник агентства.
Ранее министр обороны Нидерландов
заявила, что первыми F-16 на Украину
отправит Дания
, а во второй половине года Киеву
будет передана партия нидерландских истребителей.
По оценкам подполья, под удар попало место расположение украинских и западных летчиков.
"На данный момент больше склоняются к тому, что прилетело в общежитие, где останавливался летный состав, в том числе иностранный. Хотя в последнее время жители Староконстантинова отмечают большую заинтересованность в снятии квартир со стороны военных", - добавил Лебедев.
Лебедев 22 марта сообщил РИА Новости о поражении Вооруженными силами России аэропорта Староконстантинов, он отмечал, что этот аэропорт часто выступает целью ударов.