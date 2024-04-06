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Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16 - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 06.04.2024 (обновлено: 11:59 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/aerodrom-1938215917.html
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16 - РИА Новости, 06.04.2024
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Вооруженные силы России ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором готовятся принять натовские самолеты F-16,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:56
2024-04-06T11:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
f-16
хмельницкая область
сергей лебедев
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором готовятся принять натовские самолеты F-16, вероятно попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва - военный аэродром", - сказал собеседник агентства.Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.По оценкам подполья, под удар попало место расположение украинских и западных летчиков."На данный момент больше склоняются к тому, что прилетело в общежитие, где останавливался летный состав, в том числе иностранный. Хотя в последнее время жители Староконстантинова отмечают большую заинтересованность в снятии квартир со стороны военных", - добавил Лебедев.Лебедев 22 марта сообщил РИА Новости о поражении Вооруженными силами России аэропорта Староконстантинов, он отмечал, что этот аэропорт часто выступает целью ударов.
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, f-16, хмельницкая область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, F-16, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

Подполье: ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовят прием F-16

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором готовятся принять натовские самолеты F-16, вероятно попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва - военный аэродром", - сказал собеседник агентства.
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Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.
По оценкам подполья, под удар попало место расположение украинских и западных летчиков.
"На данный момент больше склоняются к тому, что прилетело в общежитие, где останавливался летный состав, в том числе иностранный. Хотя в последнее время жители Староконстантинова отмечают большую заинтересованность в снятии квартир со стороны военных", - добавил Лебедев.
Лебедев 22 марта сообщил РИА Новости о поражении Вооруженными силами России аэропорта Староконстантинов, он отмечал, что этот аэропорт часто выступает целью ударов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныF-16Хмельницкая областьСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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