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Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна - РИА Новости, 05.04.2024
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05:15 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zerno-1937943662.html
Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна
Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна - РИА Новости, 05.04.2024
Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна
Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана: в марте российские компании поставили рекордный объем пшеницы в страну - почти полмиллиона тонн, а их доля РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:15
2024-04-05T05:15
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана: в марте российские компании поставили рекордный объем пшеницы в страну - почти полмиллиона тонн, а их доля в пакистанском импорте достигла 70%, следует из анализа РИА Новости данных пакистанской статистики. Россия в 2023 году увеличила поставки пшеницы в Пакистан в 5,5 раза - до 1,6 миллиона тонн на 568,3 миллиона долларов. За первый квартал этого года объем поставок уже составил почти две трети от прошлогодних и достиг 1 миллиона тонн на 296 миллионов долларов. При этом в марте продажи достигли рекордных 478 тысяч тонн на 139 миллионов долларов, а доля в пакистанском импорте достигла 70,5%. Еще в 2022 году она составляла 24,6%. Оплата Пакистаном импорта российского зерна в первом квартале проходила пополам в дирхамах ОАЭ и долларах. При этом впервые дирхамы использовались для расчетов за этот товар в ноябре прошлого года.
https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html
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экономика, цены на нефть, пакистан, россия, оаэ
Экономика, Цены на нефть, Пакистан, Россия, ОАЭ
Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна

Россия поставила в Пакистан рекордный объем зерна, став его главным поставщиком

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкРоссийское зерно
Российское зерно - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Российское зерно. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана: в марте российские компании поставили рекордный объем пшеницы в страну - почти полмиллиона тонн, а их доля в пакистанском импорте достигла 70%, следует из анализа РИА Новости данных пакистанской статистики.
Россия в 2023 году увеличила поставки пшеницы в Пакистан в 5,5 раза - до 1,6 миллиона тонн на 568,3 миллиона долларов. За первый квартал этого года объем поставок уже составил почти две трети от прошлогодних и достиг 1 миллиона тонн на 296 миллионов долларов.
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При этом в марте продажи достигли рекордных 478 тысяч тонн на 139 миллионов долларов, а доля в пакистанском импорте достигла 70,5%. Еще в 2022 году она составляла 24,6%.
Оплата Пакистаном импорта российского зерна в первом квартале проходила пополам в дирхамах ОАЭ и долларах. При этом впервые дирхамы использовались для расчетов за этот товар в ноябре прошлого года.
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