https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938123155.html

Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН

Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 05.04.2024

Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН

Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН, данных о повреждениях не поступало, заявил РИА Новости официальный представитель генсека... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:48

2024-04-05T18:48

2024-04-05T19:02

в мире

нью-йорк (город)

оон

стефан дюжаррик

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН, данных о повреждениях не поступало, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Землетрясение ощущалось по всему зданию штаб-квартиры ООН, но сообщений о каких-либо разрушениях не поступало", - сказал Дюжаррик.Он ответил отрицательно на вопрос о том, повлияло ли землетрясение на работу штаб-квартиры.

https://ria.ru/20240405/oon-1938102002.html

нью-йорк (город)

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Кирилл Волков

в мире, нью-йорк (город), оон, стефан дюжаррик