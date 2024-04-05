https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938123155.html
Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН
Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 05.04.2024
Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН
Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН, данных о повреждениях не поступало, заявил РИА Новости официальный представитель генсека... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:48
2024-04-05T18:48
2024-04-05T19:02
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стефан дюжаррик
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН, данных о повреждениях не поступало, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Землетрясение ощущалось по всему зданию штаб-квартиры ООН, но сообщений о каких-либо разрушениях не поступало", - сказал Дюжаррик.Он ответил отрицательно на вопрос о том, повлияло ли землетрясение на работу штаб-квартиры.
https://ria.ru/20240405/oon-1938102002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), оон, стефан дюжаррик
В мире, Нью-Йорк (город), ООН, Стефан Дюжаррик
Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН
Офис Гутерреша: землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу руководства ООН
ООН, 5 апр – РИА Новости. Землетрясение в Нью-Йорке не повлияло на работу штаб-квартиры ООН, данных о повреждениях не поступало, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Землетрясение ощущалось по всему зданию штаб-квартиры ООН, но сообщений о каких-либо разрушениях не поступало", - сказал Дюжаррик.
Он ответил отрицательно на вопрос о том, повлияло ли землетрясение на работу штаб-квартиры.