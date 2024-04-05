https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1937969639.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 05.04.2024

У побережья Тайваня произошло землетрясение

Серия землетрясений магнитудой от 3,1 до 5,4 произошла в районе уезда Хуалянь у восточного побережья Тайваня, следует из данных центрального метеорологического... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:17

2024-04-05T10:17

2024-04-05T11:32

в мире

хуалянь

тайвань

япония

серия землетрясений на тайване

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ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. Серия землетрясений магнитудой от 3,1 до 5,4 произошла в районе уезда Хуалянь у восточного побережья Тайваня, следует из данных центрального метеорологического управления острова.Самые мощные толчки — магнитудой 5,4 и 5,1 — произошли в 12:50 и 14:12 по местному времени соответственно (7:50 и 9:12 по мск). В первом случае эпицентр находился в 16,7 километра к северо-востоку от уезда Хуалянь, во втором — в 21,4 километра к югу от уезда. Кроме того, в этой же части острова произошла серия землетрясений магнитудой от 3,1 до 4,7.Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18:01 (13:01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.Главное метеорологическое агентство Японии оценило магнитуду самого мощного землетрясения близ Тайваня в 7,7.По последним данным, число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло десяти, пострадавших — 1106, еще 705 человек остаются заблокированными. Среди них больше всего находятся в туристической зоне — 688 человек в гостиничном комплексе в рекреационной зоне Тяньсян, расположенной на территории национального парка Тароко в горных районах.Кроме того, 18 человек числятся пропавшими, из них четверо иностранцы — гражданин Индии, гражданин Канады, а также двое граждан Австралии.

https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937908512.html

https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937740788.html

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в мире, хуалянь, тайвань, япония, серия землетрясений на тайване