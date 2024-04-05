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Россиянам указали на обязанность уведомлять ФНС о зарубежных счетах - РИА Новости, 05.04.2024
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00:34 05.04.2024 (обновлено: 05:28 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/zarubezhnye_scheta-1937930979.html
Россиянам указали на обязанность уведомлять ФНС о зарубежных счетах
Россиянам указали на обязанность уведомлять ФНС о зарубежных счетах - РИА Новости, 05.04.2024
Россиянам указали на обязанность уведомлять ФНС о зарубежных счетах
Россияне обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) России о своих зарубежных счетах, а также о движении средств на них, иначе можно получить штраф,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:34
2024-04-05T05:28
экономика
россия
казахстан
белоруссия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
paypal
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россияне обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) России о своих зарубежных счетах, а также о движении средств на них, иначе можно получить штраф, рассказала РИА Новости старший юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Татьяна Астахова.Это касается валютных резидентов РФ: то есть всех российских граждан, а также иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в РФ. "У валютных резидентов РФ, которые проживают в РФ 183 дня и менее в течение 12 месяцев, обязанность по подаче уведомления отсутствует", – уточнила юрист."Однако если после длительного проживания за рубежом вы вернулись в РФ и провели в этом году более 183 дней в РФ, то до 1 июня следующего года вам необходимо задекларировать все ваши иностранные счета, которые были открыты в период вашего длительного проживания за рубежом", – добавила она.Уведомление об открытии или закрытии счета в иностранном банке или другой финансовой организации (например — в иностранных платежных системах, таких как PayPal и так далее), а также в случае изменения реквизитов счета необходимо подать в ФНС в течение месяца. "За несвоевременную подачу уведомления предусмотрен административный штраф в размере до 1,5 тысячи рублей, а за непредоставление – до 5 тысяч рублей", – напомнила Астахова."Обращаем ваше внимание, что подать такое уведомление нужно в отношении каждого зарубежного счета. При оформлении дебетовой карты зарубежного банка обычно открывается несколько счетов с разными IBAN для каждой валюты (например, USD, EUR, AED), следовательно, необходимо подать уведомление в отношении каждого счета, имеющего уникальный IBAN", — объяснила юрист.Кроме того, владельцы зарубежных счетов обязаны каждый год до 1 июня подавать отчет о движении средств по ним. Этого можно не делать, если счет открыт в государстве-члене ЕАЭС (в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии).При этом отчет о движении средств можно не подавать, если сумма находящихся на счете, зачисленных на него или списанных средств не достигла эквивалента в 600 тысяч рублей, а сам счет открыт в стране из перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
https://ria.ru/20240401/fns-1937007722.html
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экономика, россия, казахстан, белоруссия, федеральная налоговая служба (фнс россии), paypal, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Казахстан, Белоруссия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), PayPal, Евразийский экономический союз
Россиянам указали на обязанность уведомлять ФНС о зарубежных счетах

Юрист Астахова: россияне обязаны уведомлять ФНС о своих зарубежных счетах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россияне обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) России о своих зарубежных счетах, а также о движении средств на них, иначе можно получить штраф, рассказала РИА Новости старший юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Татьяна Астахова.
Это касается валютных резидентов РФ: то есть всех российских граждан, а также иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в РФ. "У валютных резидентов РФ, которые проживают в РФ 183 дня и менее в течение 12 месяцев, обязанность по подаче уведомления отсутствует", – уточнила юрист.
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"Однако если после длительного проживания за рубежом вы вернулись в РФ и провели в этом году более 183 дней в РФ, то до 1 июня следующего года вам необходимо задекларировать все ваши иностранные счета, которые были открыты в период вашего длительного проживания за рубежом", – добавила она.
Уведомление об открытии или закрытии счета в иностранном банке или другой финансовой организации (например — в иностранных платежных системах, таких как PayPal и так далее), а также в случае изменения реквизитов счета необходимо подать в ФНС в течение месяца. "За несвоевременную подачу уведомления предусмотрен административный штраф в размере до 1,5 тысячи рублей, а за непредоставление – до 5 тысяч рублей", – напомнила Астахова.
"Обращаем ваше внимание, что подать такое уведомление нужно в отношении каждого зарубежного счета. При оформлении дебетовой карты зарубежного банка обычно открывается несколько счетов с разными IBAN для каждой валюты (например, USD, EUR, AED), следовательно, необходимо подать уведомление в отношении каждого счета, имеющего уникальный IBAN", — объяснила юрист.
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Кроме того, владельцы зарубежных счетов обязаны каждый год до 1 июня подавать отчет о движении средств по ним. Этого можно не делать, если счет открыт в государстве-члене ЕАЭСКазахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии).
При этом отчет о движении средств можно не подавать, если сумма находящихся на счете, зачисленных на него или списанных средств не достигла эквивалента в 600 тысяч рублей, а сам счет открыт в стране из перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
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