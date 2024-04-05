https://ria.ru/20240405/zakony-1938138753.html

Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО

Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО - РИА Новости, 05.04.2024

Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли более 20 законов, направленных на предоставление разноплановой помощи участникам СВО и их родным, РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T20:21

2024-04-05T20:21

2024-04-05T20:21

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

госдума рф

единая россия

законодательное собрание вологодской области

анна кузнецова

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ВОЛОГДА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли более 20 законов, направленных на предоставление разноплановой помощи участникам СВО и их родным, сообщил председатель Заксобрания Андрей Луценко на встрече с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Региональными законодательными актами предусматривается, в частности, оказание бесплатной юридической помощи бойцам и их семьям, выдача земельных участков, предоставление услуг социального такси, социальное обслуживание на дому, ряд выплат. Луценко, являющийся руководителем фракции "Единой России" в Заксобрании, добавил, что с начала спецоперации Вологодским региональным отделением партии было собрано и отправлено более 2,3 тысячи тонн гуманитарного груза. "Руководители исполкомов, секретари местных отделений сопровождают эти грузы в зону СВО. Все процессы налажены, работу продолжаем держать на контроле", - цитирует слова Луценко пресс-служба Заксобрания. В ходе встречи была затронута тема работы в рамках поддержки семей с детьми. В частности, в области открывается Вологодский региональный центр развития кадрового потенциала в области демографии. Здесь будут готовить специалистов для реализации тех национальных задач и интересов, которые президент России обозначил как главные в рамках народосбережения, отмечается в сообщении. "Сегодня в Вологодской области мы изучаем опыт поддержки семей с детьми, который здесь достаточно обширный, чтобы на основе этого опыта сформировать предложения, которые войдут в федеральный проект "Семья". В ближайшее время на площадке партии пройдет заседание комиссии, где мы обсудим эти предложения", — привели в пресс-службе слова Кузнецовой.

https://ria.ru/20240402/gruz-1937388584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, госдума рф, единая россия, законодательное собрание вологодской области, анна кузнецова