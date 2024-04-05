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Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО - РИА Новости, 05.04.2024
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Вологодская область
 
20:21 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zakony-1938138753.html
Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО
Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО - РИА Новости, 05.04.2024
Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли более 20 законов, направленных на предоставление разноплановой помощи участникам СВО и их родным, РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:21
2024-04-05T20:21
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
госдума рф
единая россия
законодательное собрание вологодской области
анна кузнецова
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ВОЛОГДА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли более 20 законов, направленных на предоставление разноплановой помощи участникам СВО и их родным, сообщил председатель Заксобрания Андрей Луценко на встрече с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Региональными законодательными актами предусматривается, в частности, оказание бесплатной юридической помощи бойцам и их семьям, выдача земельных участков, предоставление услуг социального такси, социальное обслуживание на дому, ряд выплат. Луценко, являющийся руководителем фракции "Единой России" в Заксобрании, добавил, что с начала спецоперации Вологодским региональным отделением партии было собрано и отправлено более 2,3 тысячи тонн гуманитарного груза. "Руководители исполкомов, секретари местных отделений сопровождают эти грузы в зону СВО. Все процессы налажены, работу продолжаем держать на контроле", - цитирует слова Луценко пресс-служба Заксобрания. В ходе встречи была затронута тема работы в рамках поддержки семей с детьми. В частности, в области открывается Вологодский региональный центр развития кадрового потенциала в области демографии. Здесь будут готовить специалистов для реализации тех национальных задач и интересов, которые президент России обозначил как главные в рамках народосбережения, отмечается в сообщении. "Сегодня в Вологодской области мы изучаем опыт поддержки семей с детьми, который здесь достаточно обширный, чтобы на основе этого опыта сформировать предложения, которые войдут в федеральный проект "Семья". В ближайшее время на площадке партии пройдет заседание комиссии, где мы обсудим эти предложения", — привели в пресс-службе слова Кузнецовой.
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вологодская область, андрей луценко, госдума рф, единая россия, законодательное собрание вологодской области, анна кузнецова
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Госдума РФ, Единая Россия, Законодательное Собрание Вологодской области, Анна Кузнецова

Луценко: на Вологодчине принято более 20 законов в поддержку участников СВО

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) / Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) /
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли более 20 законов, направленных на предоставление разноплановой помощи участникам СВО и их родным, сообщил председатель Заксобрания Андрей Луценко на встрече с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой.
Региональными законодательными актами предусматривается, в частности, оказание бесплатной юридической помощи бойцам и их семьям, выдача земельных участков, предоставление услуг социального такси, социальное обслуживание на дому, ряд выплат.
Луценко, являющийся руководителем фракции "Единой России" в Заксобрании, добавил, что с начала спецоперации Вологодским региональным отделением партии было собрано и отправлено более 2,3 тысячи тонн гуманитарного груза. "Руководители исполкомов, секретари местных отделений сопровождают эти грузы в зону СВО. Все процессы налажены, работу продолжаем держать на контроле", - цитирует слова Луценко пресс-служба Заксобрания.
В ходе встречи была затронута тема работы в рамках поддержки семей с детьми. В частности, в области открывается Вологодский региональный центр развития кадрового потенциала в области демографии. Здесь будут готовить специалистов для реализации тех национальных задач и интересов, которые президент России обозначил как главные в рамках народосбережения, отмечается в сообщении.
"Сегодня в Вологодской области мы изучаем опыт поддержки семей с детьми, который здесь достаточно обширный, чтобы на основе этого опыта сформировать предложения, которые войдут в федеральный проект "Семья". В ближайшее время на площадке партии пройдет заседание комиссии, где мы обсудим эти предложения", — привели в пресс-службе слова Кузнецовой.
Более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Луценко: более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины
2 апреля, 17:08
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоГосдума РФЕдиная РоссияЗаконодательное Собрание Вологодской областиАнна Кузнецова
 
 
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