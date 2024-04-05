https://ria.ru/20240405/zaes-1938078559.html

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2024

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС

Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:03

2024-04-05T16:03

2024-04-05T16:14

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба станции сообщила, что боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано."Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Настоятельно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и чёткой констатации, откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она подчеркнула, что проблемы с электроснабжением ЗАЭС наблюдаются не в первый раз. "Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)