МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано.
"Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Настоятельно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и чёткой констатации, откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она подчеркнула, что проблемы с электроснабжением ЗАЭС наблюдаются не в первый раз. "Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции", - отметила Захарова.
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