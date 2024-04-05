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МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 05.04.2024 (обновлено: 16:14 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/zaes-1938078559.html
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2024
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС
Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:03
2024-04-05T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба станции сообщила, что боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано."Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Настоятельно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и чёткой констатации, откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она подчеркнула, что проблемы с электроснабжением ЗАЭС наблюдаются не в первый раз. "Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано.
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"Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Настоятельно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и чёткой констатации, откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она подчеркнула, что проблемы с электроснабжением ЗАЭС наблюдаются не в первый раз. "Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции", - отметила Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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