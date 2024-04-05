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В ЛНР завели дела на чиновника и двух предпринимателей за взятку - РИА Новости, 05.04.2024
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17:35 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/vzyatka-1938104641.html
В ЛНР завели дела на чиновника и двух предпринимателей за взятку
В ЛНР завели дела на чиновника и двух предпринимателей за взятку - РИА Новости, 05.04.2024
В ЛНР завели дела на чиновника и двух предпринимателей за взятку
В ЛНР против чиновника и двух предпринимателей возбуждены уголовные дела за дачу и получение взятки в 2,7 миллиона рублей при заключении государственных... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:35
2024-04-05T17:35
россия
луганская народная республика
луганск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. В ЛНР против чиновника и двух предпринимателей возбуждены уголовные дела за дачу и получение взятки в 2,7 миллиона рублей при заключении государственных контрактов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по ЛНР Елена Марковская. "Следственными органами следственного управления СК РФ по ЛНР на основании материалов УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей и должностного лица государственного учреждения", - сообщила агентству Марковская. Она добавила что по версии следствия, с июня по декабрь 2023 года предприниматели передали должностному лицу госучреждения порядка 2,7 миллиона рублей за предоставление преимущества при заключении государственных контрактов на поставку товаров. В зависимости от роли каждого, мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки) и 290 УК РФ (получение взятки). "Следователи Ленинского следственного отдела по городу Луганску и сотрудники УФСБ России по ЛНР провели обыски в офисах и жилищах предпринимателей, изъяли документацию и информационные носители, имеющие значение для расследования. Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - рассказала о ходе следствия Марковская.
https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html
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россия, луганская народная республика, луганск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР завели дела на чиновника и двух предпринимателей за взятку

Марковская: в ЛНР завели дела на чиновника и двух предпринимателей за взятку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. В ЛНР против чиновника и двух предпринимателей возбуждены уголовные дела за дачу и получение взятки в 2,7 миллиона рублей при заключении государственных контрактов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по ЛНР Елена Марковская.
"Следственными органами следственного управления СК РФ по ЛНР на основании материалов УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей и должностного лица государственного учреждения", - сообщила агентству Марковская.
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Она добавила что по версии следствия, с июня по декабрь 2023 года предприниматели передали должностному лицу госучреждения порядка 2,7 миллиона рублей за предоставление преимущества при заключении государственных контрактов на поставку товаров. В зависимости от роли каждого, мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки) и 290 УК РФ (получение взятки).
"Следователи Ленинского следственного отдела по городу Луганску и сотрудники УФСБ России по ЛНР провели обыски в офисах и жилищах предпринимателей, изъяли документацию и информационные носители, имеющие значение для расследования. Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - рассказала о ходе следствия Марковская.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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