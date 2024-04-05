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На Украине запланировали новые взрывы в Москве

На Украине запланировали новые взрывы в Москве - РИА Новости, 05.04.2024

На Украине запланировали новые взрывы в Москве

За последние десять лет новости о террористической активности украинских структур стали для нас, увы, рутиной. Но Киев умеет удивлять. Вчера в Пскове было... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:00

2024-04-05T08:00

2024-04-05T09:57

украина

москва

россия

шерлок холмс

дарья трепова

дмитрий корчинский

крокус сити холл

евросоюз

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За последние десять лет новости о террористической активности украинских структур стали для нас, увы, рутиной. Но Киев умеет удивлять. Вчера в Пскове было предъявлено обвинение фигуранту дела о провозе взрывчатки с Украины на территорию России.Печальная правда жизни в том, что любой состоявшийся теракт создает больше информационного шума, чем десятки и даже сотни терактов предотвращенных. Но псковское дело просто поразительное — и по масштабу, и по стилю оформления, если так можно сказать о планируемом массовом убийстве.Российские спецслужбы и таможенники задержали транспорт, направлявшийся в Москву. Он выехал с Украины и шел в Россию кружным путем через страны ЕС. В транспорте оказались иконы и церковная утварь. Все они были буквально начинены взрывчаткой. Там было около 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор, 27 самодельных бомб.Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сообразить — таким образом готовились теракты в московских храмах. Скорее всего, их должны были приурочить к церковным службам на Пасху, когда приходит больше всего народу.Даже у далекого от религии человека мороз по коже от этого дьявольского плана. Сотни людей могли погибнуть, тысячи — быть ранены и искалечены навсегда. И все это во время пасхального богослужения, на которое идут целыми семьями.Низкий поклон всем нашим силовикам, сумевшим предотвратить это злодеяние и спасти столько жизней. Ждем теперь результатов расследования — тем более что фигурант дела, провозивший взрывчатку, заключен под стражу.Однако адрес, по которому можно направлять претензии, понятен уже сейчас. Нашпигованные взрывчаткой иконы ехали в Москву с Украины. Точно так же как с Украины приехала в Москву убийца Дарьи Дугиной. Точно так же как оттуда заказали отравление военных летчиков в Армавире и убийство Владлена Татарского (Максима Фомина). Туда же, как отметил президент, рвались и убийцы из "Крокус Сити Холла". Оттуда звонят с сообщениями о бесконечных "минированиях" и провоцируют на теракты подростков.Да что там, высшие чины киевского режима внаглую хвастаются убийствами мирных граждан России. Они совершенно открыто планируют новые диверсии: вот только что корреспондент интеллигентнейшей британской газеты The Guardian накатал целый материал о том, как ГУР собирается устроить взрыв на Крымском мосту — магистрали, по которой ежеминутно проезжают по своим делам сотни и тысячи мирных людей. Ничто не шелохнется в душе британского журналиста, хладнокровно описывающего, как киевские планируют убийство россиян. Он с сочувствием цитирует помощника Буданова: на поле боя Киев победить не может, поэтому у него просто "нет иного выбора", кроме как устраивать диверсии в российском тылу. "Нет выбора", зацените формулировку.А то, что самая заветная цель для киевских террористов — Москва, это мы поняли давно. Население б. УССР живет в истерической зависти к российским богатствам, и наша столица для них символ недостижимой роскоши. Тамошний политик, радикальный нацист Дмитро Корчинский пустил в массы слоган "Москва должна гореть". Он сейчас в розыске и заочно арестован Басманным судом — в частности, за призыв сжигать русские храмы. Но сколько еще на Украине таких нацистов!Совершенно неслучайно украинские беспилотники летели на башни "Москвы-Сити". В украинской оптике — это символ московского богатства. Кстати, "Крокус Сити Холл" мог стать знаковой целью по тем же соображениям — это гламурный, современный концертный зал, внутри нарядная небедная публика, известные артисты. "Дорохо-бохато" — так это видится нашим соседям.В этом году исполнится десять лет "одесской Хатыни" — чудовищной бойне, которую нацисты устроили в Доме профсоюзов, убив десятки людей. Мы в России никогда не забудем это преступление, как не забудем и Аллею ангелов в Донецке. Киевские нацисты тоже его не забыли — каждый год они празднуют 2 мая в Одессе, устраивая шествия и распевая свои кричалки. Празднуют массовое убийство — можно представить такое?Второе мая в Одессе запомнилось не только возрождением бандеровских полицаев в образе хорошеньких современных украинок, которые мастерили коктейли Молотова и забрасывали ими заживо горевших людей, но и той вакханалией, которую простые украинские граждане устроили по этому поводу в соцсетях. Видно было: людям дали лицензию на убийство — и ох как они обрадовались.У них пока есть эта лицензия. Вопреки всякой логике, нагло попирая здравый смысл, западная пропаганда продолжает лепить из украинской территории "страну победившей демократии". Там убивают людей средь бела дня — и за политические взгляды (как, например, Олеся Бузину) и вообще просто так (к примеру, как одного из переговорщиков после встречи в Стамбуле). Там противники диктатуры пропадают без вести и сидят в пыточных подвалах. И при этом люди массово кривляются — "у нас фашизма нет". И все это, извините за выражение, "демократия".Нет, это просто режим с лицензией на терроризм. Она предусматривает совершение терактов на территории России на деньги и с помощью западных кураторов. И наши спецслужбы, и простые граждане прекрасно видят эту угрозу и полностью к ней готовы. А срок лицензии не вечен — ее отнимут у Киева Вооруженные силы России. Об этом стоит задуматься не только наймитам Зеленского, но и их западным кураторам. Москва не раз доказывала, что умеет уничтожать террористов везде и всегда, без срока давности.

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https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html

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украина, москва, россия, шерлок холмс, дарья трепова, дмитрий корчинский, крокус сити холл, евросоюз, аналитика