https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1937949545.html
Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах
Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах - РИА Новости, 05.04.2024
Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах
Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари — Хочбару Джамалову — РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:34
2024-04-05T07:34
2024-04-05T11:28
происшествия
россия
украина
псковская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
псковский областной суд
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари — Хочбару Джамалову — прекращено, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. При этом число фигурантов ранее официально не называлось. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия —— Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления". Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК России), отмечается в пресс-релизе ФСБ России. В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года до настоящего времени иных дел по такой статье в базах этих инстанций не значится. "Джамалов Хочбар. Перечень статей: статья 226.1 часть 2 пункт "в" УК России. Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК России; статья 108 УПК России). Результат: в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)", — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда. Дело Джамалова рассматривалось изначально в нижестоящей инстанции, Псковском городском суде, в тот же день и той же судьей, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, — Дмитрия Гратия. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник и подтверждающие данные судебной базы, что Гратий был задержан 31 января, арестован 1 февраля на десять суток, а затем 9 февраля — на два месяца. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии у обоих. В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили в один день — 7 февраля, и так же в один и тот же день — 9 февраля по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа, следует из документов Псковского облсуда. Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову производство по делу прекращено. Прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов — Алексей Лещенко — совпадает, но у Джамалова был и второй защитник — Сергей Назаренко. По одному из предполагаемых телефонов Джамалова корреспонденту РИА Новости удалось дозвониться, но трубку взял не он, а его знакомый, который сказал, что хозяин телефона сейчас "под подпиской и без связи", от дальнейших комментариев отказался.
https://ria.ru/20240404/zaderzhannye-1937847099.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
https://ria.ru/20240404/zakazchiki-1937820586.html
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происшествия, россия, украина, псковская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковский областной суд
Происшествия, Россия, Украина, Псковская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Псковский областной суд
Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах
Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе в РФ взрывчатки в иконах
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари — Хочбару Джамалову — прекращено, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. При этом число фигурантов ранее официально не называлось.
Ранее ФСБ
сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию
взрывчатки иностранного производства с Украины
транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области
. Из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния
— Венгрия
— Словакия
— Польша
— Литва
— Латвия
—— Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".
Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК России), отмечается в пресс-релизе ФСБ России.
В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года до настоящего времени иных дел по такой статье в базах этих инстанций не значится.
"Джамалов Хочбар. Перечень статей: статья 226.1 часть 2 пункт "в" УК России. Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК России; статья 108 УПК России). Результат: в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)", — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда
.
Дело Джамалова рассматривалось изначально в нижестоящей инстанции, Псковском городском суде, в тот же день и той же судьей, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, — Дмитрия Гратия. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник и подтверждающие данные судебной базы, что Гратий был задержан 31 января, арестован 1 февраля на десять суток, а затем 9 февраля — на два месяца. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии
у обоих.
В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили в один день — 7 февраля, и так же в один и тот же день — 9 февраля по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа, следует из документов Псковского облсуда. Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову производство по делу прекращено. Прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов — Алексей Лещенко — совпадает, но у Джамалова был и второй защитник — Сергей Назаренко.
По одному из предполагаемых телефонов Джамалова корреспонденту РИА Новости удалось дозвониться, но трубку взял не он, а его знакомый, который сказал, что хозяин телефона сейчас "под подпиской и без связи", от дальнейших комментариев отказался.