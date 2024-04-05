https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1937949545.html

Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах

Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах - РИА Новости, 05.04.2024

Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах

Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари — Хочбару Джамалову — РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:34

2024-04-05T07:34

2024-04-05T11:28

происшествия

россия

украина

псковская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

псковский областной суд

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари — Хочбару Джамалову — прекращено, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. При этом число фигурантов ранее официально не называлось. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия —— Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления". Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК России), отмечается в пресс-релизе ФСБ России. В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года до настоящего времени иных дел по такой статье в базах этих инстанций не значится. "Джамалов Хочбар. Перечень статей: статья 226.1 часть 2 пункт "в" УК России. Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК России; статья 108 УПК России). Результат: в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)", — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда. Дело Джамалова рассматривалось изначально в нижестоящей инстанции, Псковском городском суде, в тот же день и той же судьей, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, — Дмитрия Гратия. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник и подтверждающие данные судебной базы, что Гратий был задержан 31 января, арестован 1 февраля на десять суток, а затем 9 февраля — на два месяца. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии у обоих. В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили в один день — 7 февраля, и так же в один и тот же день — 9 февраля по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа, следует из документов Псковского облсуда. Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову производство по делу прекращено. Прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов — Алексей Лещенко — совпадает, но у Джамалова был и второй защитник — Сергей Назаренко. По одному из предполагаемых телефонов Джамалова корреспонденту РИА Новости удалось дозвониться, но трубку взял не он, а его знакомый, который сказал, что хозяин телефона сейчас "под подпиской и без связи", от дальнейших комментариев отказался.

https://ria.ru/20240404/zaderzhannye-1937847099.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

https://ria.ru/20240404/zakazchiki-1937820586.html

https://ria.ru/20240402/ikony-1937253485.html

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происшествия, россия, украина, псковская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковский областной суд