https://ria.ru/20240405/vyveski-1938065307.html

Госдума может рассмотреть проект о вывесках на русском языке

Госдума может рассмотреть проект о вывесках на русском языке - РИА Новости, 05.04.2024

Госдума может рассмотреть проект о вывесках на русском языке

Госдума может рассмотреть проект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, 22 мая, сказано в проекте календаря работы ГД. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:13

2024-04-05T15:13

2024-04-05T15:14

общество

россия

елена ямпольская

максим топилин

сергей пахомов

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госдума может рассмотреть проект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, 22 мая, сказано в проекте календаря работы ГД. "22.05.2024...О проекте федерального закона... "О внесении изменений в Федеральный закон " О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации)", - сказано в документе. Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию. Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская, Максим Топилин, Сергей Пахомов, Александр Хинштейн и другие. Авторы проекта отмечают, что таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open". При этом предлагаемые нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Законопроектом вносятся изменения в разные федеральные законы, в том числе в закон "О рекламе". Трансляция информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах должны осуществляться на русском языке и иных языках народов РФ, предлагается в проекте. Такая норма поможет исключению "речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах". Также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке. Указание в проектной либо рабочей документации наименования объекта капитального строительства должно выполняться на русском языке как государственном языке Российской Федерации. При этом сохраняется право наряду с государственным языком РФ использовать государственные языки республик, находящихся в составе России, и другие языки народов РФ, но при соблюдении определенных параметров идентичности таких текстов по содержанию, равнозначности их размещения и техническому оформлению (цвет, тип и размер шрифта).

https://ria.ru/20231211/zakonoproekt-1915165867.html

https://radiosputnik.ru/20240404/mishonova-1937926120.html

https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html

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общество, россия, елена ямпольская, максим топилин, сергей пахомов, госдума рф