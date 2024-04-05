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В каждом есть капля кочевой крови. В Москве пройдет выставка "Дикое поле" - РИА Новости, 05.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 05.04.2024 (обновлено: 09:11 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/vystavka-1937903676.html
В каждом есть капля кочевой крови. В Москве пройдет выставка "Дикое поле"
В каждом есть капля кочевой крови. В Москве пройдет выставка "Дикое поле" - РИА Новости, 05.04.2024
В каждом есть капля кочевой крови. В Москве пройдет выставка "Дикое поле"
Совершить путешествие по Великой степи при помощи искусственного интеллекта и познакомиться с историей кочевых народов смогут посетители выставки "Дикое поле. В РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:00
2024-04-05T09:11
культура
россия
москва
алексей левыкин
исторический музей
культура
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Совершить путешествие по Великой степи при помощи искусственного интеллекта и познакомиться с историей кочевых народов смогут посетители выставки "Дикое поле. В вечном движении", которая пройдет в Государственном историческом музее с 9 апреля по 9 сентября, сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Как рассказали создатели выставки, экспозиция посвящена взаимоотношениям кочевников Евразийской степи и жителей России, которые на протяжении многих веков находились в постоянном контакте. По словам генерального директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, историю нашей страны невозможно изучать в отрыве от истории населявших "Дикое поле" племен."Эта территория играла выдающуюся роль, наверное, в истории не только нашей страны, не только наших народов, но она сыграла важную роль в истории цивилизации всего Евразийского континента", — сообщил Левыкин.С ним согласилась главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея, куратор выставки Наталья Шишлина."Эта выставка — не просто выставка о кочевниках, эта выставка о России, о том, что в каждом россиянине есть капелька кочевой крови", — заявила она.Эксперт отметила, что проект нацелен на разрушение существующих в воображении современного человека стереотипных образов кочевников, как нецивилизованных, бескультурных грозных всадников, наводящих страх на оседлое население и уничтожающих все на своем пути.&quot;Через образ мира мы показываем, что это настоящая цивилизация, которая формировалась начиная с пятого тысячелетия до нашей эры именно вот в этом оригинальном экологическом пространстве Евразийских степей. Здесь создавалась новая культура, новые экономические стратегии, новый духовный мир&quot;, — рассказала Шишлина.По ее словам, археологические раскопки и этнографические исследования указывают на то, что на протяжении многих веков покорители степей не только формировали собственную культуру, но и способствовали развитию всех сфер жизни общества соседних средневековых государств.Для того чтобы показать все многообразие образа кочевника, создатели выставки привлекли к участию в проекте и другие музеи России. Уникальными экспонатами из собственных коллекций поделились крупнейшие музейные собрания страны — Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Кунсткамера, Государственный музей Востока, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Ростовский областной музей краеведения.Как рассказала научный сотрудник Государственного исторического музея, куратор выставки Залина Тетермазова, экспозиция объединяет предметы быта, окружавшие кочевников прошлого, подлинные исторические документы и произведения искусства, которые отражают творческий взгляд художников на кочевую жизнь."Мы попытались создать такой вот отчасти фантазийный мир, но в то же время — это фантазии, переплетающиеся с документами, с подлинными вещами и академическими нарративами истории", — объяснила она.Тетермазова добавила, что древние археологические памятники, представленные на выставке, существуют в диалоге с работами современных художников. Экспозиция включает, например, отлитую специально для этого проекта скульптуру Даши Намдакова "Лучник" и серию картин Рината Миннебаева "Путешествие Ибн-Фадлана на реку Итиль".По словам организаторов, ближе познакомиться с жизнью предков помогут и современные цифровые технологии. Посетители выставки смогут перенестись в прошлое с помощью искусственного интеллекта и создать свой уникальный портрет в образе кочевника в социальной сети — партнере проекта, а в завершение виртуального путешествия каждый желающий получит личный цифровой тотем с напутствием от древних духов.
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россия, москва, алексей левыкин, исторический музей, культура, общество, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Культура, Россия, Москва, Алексей Левыкин, Исторический музей, Культура, Общество, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике

В каждом есть капля кочевой крови. В Москве пройдет выставка "Дикое поле"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтраны мира. Монголия
Страны мира. Монголия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Совершить путешествие по Великой степи при помощи искусственного интеллекта и познакомиться с историей кочевых народов смогут посетители выставки "Дикое поле. В вечном движении", которая пройдет в Государственном историческом музее с 9 апреля по 9 сентября, сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Как рассказали создатели выставки, экспозиция посвящена взаимоотношениям кочевников Евразийской степи и жителей России, которые на протяжении многих веков находились в постоянном контакте. По словам генерального директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, историю нашей страны невозможно изучать в отрыве от истории населявших "Дикое поле" племен.
«
"Эта территория играла выдающуюся роль, наверное, в истории не только нашей страны, не только наших народов, но она сыграла важную роль в истории цивилизации всего Евразийского континента", — сообщил Левыкин.
С ним согласилась главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея, куратор выставки Наталья Шишлина.
"Эта выставка — не просто выставка о кочевниках, эта выставка о России, о том, что в каждом россиянине есть капелька кочевой крови", — заявила она.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция в преддверии открытия в Государственном историческом музее выставки "Дикое поле. В вечном движении", посвященной истории кочевого населения Великой Степи
Пресс-конференция в преддверии открытия в Государственном историческом музее выставки Дикое поле. В вечном движении, посвященной истории кочевого населения Великой Степи - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Пресс-конференция в преддверии открытия в Государственном историческом музее выставки "Дикое поле. В вечном движении", посвященной истории кочевого населения Великой Степи
Эксперт отметила, что проект нацелен на разрушение существующих в воображении современного человека стереотипных образов кочевников, как нецивилизованных, бескультурных грозных всадников, наводящих страх на оседлое население и уничтожающих все на своем пути.
«

"Через образ мира мы показываем, что это настоящая цивилизация, которая формировалась начиная с пятого тысячелетия до нашей эры именно вот в этом оригинальном экологическом пространстве Евразийских степей. Здесь создавалась новая культура, новые экономические стратегии, новый духовный мир", — рассказала Шишлина.

По ее словам, археологические раскопки и этнографические исследования указывают на то, что на протяжении многих веков покорители степей не только формировали собственную культуру, но и способствовали развитию всех сфер жизни общества соседних средневековых государств.
Для того чтобы показать все многообразие образа кочевника, создатели выставки привлекли к участию в проекте и другие музеи России. Уникальными экспонатами из собственных коллекций поделились крупнейшие музейные собрания страны — Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Кунсткамера, Государственный музей Востока, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Ростовский областной музей краеведения.
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Как рассказала научный сотрудник Государственного исторического музея, куратор выставки Залина Тетермазова, экспозиция объединяет предметы быта, окружавшие кочевников прошлого, подлинные исторические документы и произведения искусства, которые отражают творческий взгляд художников на кочевую жизнь.
«
"Мы попытались создать такой вот отчасти фантазийный мир, но в то же время — это фантазии, переплетающиеся с документами, с подлинными вещами и академическими нарративами истории", объяснила она.
Тетермазова добавила, что древние археологические памятники, представленные на выставке, существуют в диалоге с работами современных художников. Экспозиция включает, например, отлитую специально для этого проекта скульптуру Даши Намдакова "Лучник" и серию картин Рината Миннебаева "Путешествие Ибн-Фадлана на реку Итиль".
По словам организаторов, ближе познакомиться с жизнью предков помогут и современные цифровые технологии. Посетители выставки смогут перенестись в прошлое с помощью искусственного интеллекта и создать свой уникальный портрет в образе кочевника в социальной сети — партнере проекта, а в завершение виртуального путешествия каждый желающий получит личный цифровой тотем с напутствием от древних духов.
 
КультураРоссияМоскваАлексей ЛевыкинИсторический музейКультураОбществоСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебнике
 
 
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