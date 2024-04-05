Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в районе Работино и Малой Токмачки
© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Ротация военной техники и живой силы украинских войск сорвана точными ударами северней сел Работино и в районе Малая Токмачка, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что по последней информации российские военные закрепились в южной и центральной части села.
"Удачными ударами реактивных систем залпового огня в районе Малой Токмачки и севернее Работино наши войска остановили переброску военной техники и живой силы противника, не допустив ротацию. В самом Работино и северо-западней Вербового бандеровцы предприняли две атаки, но были отбиты, враг вынужден был отступить на исходные позиции", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, нанесены удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ в селе Широкое.
"Наши дроны также ударили в Вольнянске - пригороде Запорожья – по расположению боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.