https://ria.ru/20240405/vsu-1938117796.html

Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.04.2024

Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Ротация военной техники и живой силы украинских войск сорвана точными ударами северней сел Работино и в районе Малая Токмачка, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:14

2024-04-05T18:14

2024-04-05T18:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

работино

вооруженные силы украины

безопасность

россия

владимир рогов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Ротация военной техники и живой силы украинских войск сорвана точными ударами северней сел Работино и в районе Малая Токмачка, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что по последней информации российские военные закрепились в южной и центральной части села."Удачными ударами реактивных систем залпового огня в районе Малой Токмачки и севернее Работино наши войска остановили переброску военной техники и живой силы противника, не допустив ротацию. В самом Работино и северо-западней Вербового бандеровцы предприняли две атаки, но были отбиты, враг вынужден был отступить на исходные позиции", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, нанесены удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ в селе Широкое."Наши дроны также ударили в Вольнянске - пригороде Запорожья – по расположению боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240405/orekhov-1937949269.html

https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html

запорожская область

работино

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, работино, вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы рф