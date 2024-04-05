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Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 05.04.2024 (обновлено: 18:17 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/vsu-1938117796.html
Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.04.2024
Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области
Ротация военной техники и живой силы украинских войск сорвана точными ударами северней сел Работино и в районе Малая Токмачка, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:14
2024-04-05T18:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
работино
вооруженные силы украины
безопасность
россия
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Ротация военной техники и живой силы украинских войск сорвана точными ударами северней сел Работино и в районе Малая Токмачка, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что по последней информации российские военные закрепились в южной и центральной части села."Удачными ударами реактивных систем залпового огня в районе Малой Токмачки и севернее Работино наши войска остановили переброску военной техники и живой силы противника, не допустив ротацию. В самом Работино и северо-западней Вербового бандеровцы предприняли две атаки, но были отбиты, враг вынужден был отступить на исходные позиции", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, нанесены удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ в селе Широкое."Наши дроны также ударили в Вольнянске - пригороде Запорожья – по расположению боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240405/orekhov-1937949269.html
https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html
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запорожская область, работино, вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о срыве ротации ВСУ в районе Работино и Малой Токмачки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
Работино - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Ротация военной техники и живой силы украинских войск сорвана точными ударами северней сел Работино и в районе Малая Токмачка, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что по последней информации российские военные закрепились в южной и центральной части села.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов
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"Удачными ударами реактивных систем залпового огня в районе Малой Токмачки и севернее Работино наши войска остановили переброску военной техники и живой силы противника, не допустив ротацию. В самом Работино и северо-западней Вербового бандеровцы предприняли две атаки, но были отбиты, враг вынужден был отступить на исходные позиции", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, нанесены удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ в селе Широкое.
"Наши дроны также ударили в Вольнянске - пригороде Запорожья – по расположению боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРаботиноВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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